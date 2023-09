Zaskoczenie w najnowszym sondażu. Fatalne wieści dla Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński niezmiennie liderem sondaży i niezmiennie nie ma szans na stworzenie samodzielnego rządu. Koalicja Obywatelska spadła poniżej 30 proc., a Lewica i Trzecia Droga przekroczyły psychologiczną barierę 10 proc. – wynika z badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM.

Sondaż. Złe wieści dla Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Według sondażu, pierwsze miejsce w tegorocznych wyborach zajmie Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,2 proc. poparcia. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, którą chce poprzeć 26 proc. ankietowanych.

Trzecie miejsce udało się zająć Trzeciej Drodze. Na koalicję Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 10,3 proc. respondentów.

Wysoki wynik odnotowała Lewica, którą wskazało 10,1 proc. wyborców. Konfederacja zaś jest ostatnią partią, która wprowadziłaby swoją reprezentację do parlamentu. Na skrajną prawicę chce bowiem głosować 9,4 proc. osób. Bezpartyjnych Samorządowców chce poprzeć 2 proc. ankietowanych.

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 44,7 proc. respondentów. 12,4 proc. badanych stwierdziło, że "raczej" weźmie udział w wyborach. 25,4 proc. w ogóle nie rozważa pójścia do urn, a 13,1 proc. osób "raczej" nie odda głosu. 4,3 proc. nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pójdzie zagłosować.

Badanie IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone między 8 a 9 września na reprezentatywnej próbie 1100 osób.

Złe sondaże i dla Kaczyńskiego, i dla Tuska

Na ratunek Prawu i Sprawiedliwości przychodzi prawicowe "Do Rzeczy", które zamówiło sondaż pracowni Estymatora. Z badania zrealizowanego między 8 a 9 września wynika, że Jarosław Kaczyński może liczyć na... aż 37,6 proc. głosów.

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,1 proc. poparcia. Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z 11,2 proc. głosów. Trzecia Droga mogłaby liczyć na 9,8 proc. głosów, a Lewica na 8,9 proc.

Zaskakujące wyniki prezentowała także firma Kantar w badaniu przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24. Według tej sondażowni, PiS również może liczyć na poparcie 37 proc. osób, a Koalicja Obywatelska na 31 proc.

Konfederację poparłoby 9 proc. osób, a Trzecia Droga znalazłaby się na granicy progu wyborczego z poparciem 8 proc. Lewica zaś otrzymałaby 6 proc. głosów.

Co to oznacza? Wszystkie sondaże publikowane od miesięcy mówią wprost, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie utrzymać samodzielnie władzy. Co więcej, wiele wskazuje na to, że Kaczyńskiemu zabraknie nie kilku, a kilkudziesięciu mandatów w Sejmie. Jak jednak pokazują ostatnie badania, opozycji wciąż jest daleko do możliwości stworzenia wspólnego rządu.