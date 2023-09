To dopiero byłaby historia! Dawny kandydat na prezydenta chce wystartować do parlamentu

Po 33 latach od wyborów prezydenckich, w których przegrał dopiero w drugiej turze z Lechem Wałęsą, Stan Tymiński wznawia swoją karierę polityczną. Dyskusyjny polityk ubiegać się będzie o mandat senatora z okręgu nr 71 na Śląsku. Tymiński jest kandydatem Związku Słowiańskiego.

Stan Tymiński wraca do polityki, będzie kandydował na senatora Fot. TVP

O sensacyjnym powrocie do polityki poinformował sam Stanisław "Stan" Tymiński. Jak napisał w mediach społecznościowych, będzie kandydować dla dobra Polaków.

"Ciągnie wilka do lasu... Jak to ładnie opisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz, „Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił". Przez lata pracy w biznesie oraz zaangażowanie w różne projekty polityczne zdobyłem cenne doświadczenie oraz przekonałem się, że polityka to największa dźwignia pomocna w tworzeniu dobra lub zła dla ludzi" – napisał na Facebooku Stanisław Tymiński.

Jak stwierdził dawny kandydat na urząd prezydenta, "przez wiele lat obserwuje jak bardzo się zmienił nasz kraj, który jest teraz całkowicie uzależniony od obcych kapitałów". Tymiński przekazał, że budżet Polski jest utrzymywany "na kroplówce".

"Pieniądze będą dopóty obcy kapitaliści mają zysk. W takiej sytuacji pozostaje tylko możliwość dyplomatycznych negocjacji, bo nie stać nas na walkę z otwartą przyłbicą" – czytamy we wpisie polityka, w którym zachęca wyborców na oddanie na niego głosu w najbliższych wyborach. Jak zapewnił, "jako senator, zawsze będzie pracował na rzecz polskiej Racji Stanu, tylko dla dobra rodaków".

Tymiński kandydatem do Senatu ze Śląska

Stan Tymiński został zarejestrowany jako kandydat z 71 okręgu wyborczego, który obejmuje Zabrze oraz Bytom. O mandat senatora będzie ubiegać się z ramienia Związku Słowiańskiego, partii założonej w 2006 roku.

Jak możemy przeczytać na portalu wybory.gov.pl, Tymiński jest już oficjalnym kandydatem do Senatu, jednak jeszcze kilka dni temu jego start w wyborach wisiał na włosku. Jak wspominał w mediach społecznościowych, Państwowa Komisja Wyborcza chciała odrzucić 1500 podpisów pod jego zgłoszeniem, dlatego też upraszał internautów o wsparcie jego kandydatury.

Ostatecznie Tymiński zebrał wystarczającą liczbę podpisów i tym samym po 33 latach ponownie weźmie udział w wyborach, tym razem parlamentarnych.

Stan Tymiński kandydatem na prezydenta, "Człowiek znikąd" przegrał tylko z Wałęsą

Stanisław Tymiński urodził się w podwarszawskim Pruszkowie, jednak większą część swojego dorosłego życia spędził na emigracji. Zanim zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta RP w 1990 roku, prowadził działalność biznesową. W Kanadzie otworzył sklep z komputerami, jednak prawdziwej fortuny dorobił się w Peru, gdzie założył lokalną telewizję oraz sieć restauracji. Po powrocie do Ameryki Północnej został liderem Libertariańskiej Partii Kanady.

W chwili rozpoczęcia kampanii wyborczej do wyborów prezydenckich został nazwany "człowiekiem znikąd", ponieważ mało kto wiedział, skąd tak naprawdę pojawił się Tymiński. Prowadził ostrą walkę ze swoimi kontrkandydatami, która opierała się na totalnej krytyce przemian gospodarczych i straszeniu hakami, które miał nosić w czarnej teczce.

Dzięki splotowi tych i innych czynników zdobył 23 proc. głosów i wszedł do drugiej tury, gdzie przegrał już z Lechem Wałęsą.