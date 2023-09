Na miesiąc przed wyborami PiS notuje spadek. Nie ma mowy o spełnieniu marzenia Kaczyńskiego

Nieco ponad 30 dni przed wyborami pojawił się nowy sondaż partyjny. Co z niego wynika? Powodów do zadowolenia z pewnością nie ma PiS, ale opozycji daleko do triumfalnych nastrojów. Takie wnioski płyną z badania poparcia United Surveys dla Wirtualnej Polski.

PiS notuje spadek poparcia na miesiąc przed wyborami. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Najnowszy sondaż partyjny jest o tyle ciekawy, że przeprowadzono go 11 września, a więc już po sobocie, która stała pod znakiem konwencji partyjnych najważniejszych ugrupowań. Przypomnijmy: swoje zjazdy miało Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, a także Konfederacja.

Co wynika z nowego badania? PiS może liczyć na 33,5 proc. głosów. Druga jest KO z poparciem 28 proc., a trzecia Konfederacja, na którą oddanie głosu deklaruje 11,2 proc respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Trzecia Droga z poparciem 9,2 proc., a także Lewica, na którą chce głosować 8,9 proc. Zbadano też poparcie dla Bezpartyjnych Samorządowców, które wynosi 3,2 proc. Niezdecydowanych jest 6 proc. ankietowanych. PiS przez tydzień straciło 1,8 pkt proc. poparcia. Jeden punkt procentowy straciła Trzecia Droga, a 0,5 pkt proc. Lewica. Niewielki wzrost poparcia uzyskała Konfederacja – o 0,6 pkt proc. oraz Koalicja Obywatelska – o 0,5 pkt proc.

Sondaż: Jaki podział mandatów w Sejmie?

Zbadał to na postawie sondażu dla WP socjolog z UJ, prof. Jarosław Flis. Jak wyliczył, PiS zdobyłoby 187 mandatów. Oznaczałoby to dla partii Jarosława Kaczyńskiego spory spadek stanu posiadania w porównaniu do poprzedniego sondażu, według którego miała 227 miejsc w Sejmie. Z takim wynikiem obóż rządzący nie miałby szans na większość sejmową, która wynosi 231 posłów. Jak wskazują autorzy badania, dopiero koalicja z Konfederacją mogłaby pozwolić na uzyskanie minimalnej większości (236 miejsc w Sejmie).

Kolejny zły sondaż dla Hołowni

Z innego badania wynika zła informacja dla opozycji. Gdyby dziś odbyły się wybory do Sejmu, PiS zapewniłoby sobie kolejną kadencję samodzielnych rządów. Takiemu scenariuszowi sprzyjałby fakt, iż koalicja Trzecia Droga... w ogóle nie weszłaby do Sejmu. W nowym badaniu Ipsos spadek poparcia zaliczyły także Konfederacja i Koalicja Obywatelska. OKO.press i radio TOK FM zleciły Ipsos przeprowadzenie nowego sondażu wyborczego. Opublikowane dane wykazały wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości o dwa punkty procentowe i tym samym partia rządząca ma poparcie około 35 proc. Druga Koalicja Obywatelska zanotowała spadek aż o pięć punktów procentowych i wróciła do stanu posiadania z wiosny. Za KO opowiedziało się 26 proc. badanych. Spadek zanotowała również Konfederacja, której poparcie w stosunku do poprzedniego sondażu spadło o cztery punkty procentowe i wynosi teraz 8 proc., czyli tyle samo co Lewicy. Trzecia Droga uzyskała tylko 6 proc., a tym samym nie weszłaby do Sejmu. Taki scenariusz oznaczałby, zgodnie z wynikami