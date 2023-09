Takiego sondażu CBOS nie zaserwowało od dawna. Jarosław Kaczyński bierze pełną władzę, a jego główny oponent nie notuje nawet 20 proc. poparcia. Poza Sejmem ląduje Trzecia Droga, a Lewica ledwo prześlizguje się przez próg wyborczy.

Sondaż. Niewiarygodne, co pokazał CBOS. Oto wynik PiS. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Sondaż . Niewiarygodne, co pokazał CBOS. Oto wynik PiS i KO

Rządowy CBOS nie raz zaskakuje sondażami, z których wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na ogromne poparcie, zostawiając daleko w tyle Koalicję Obywatelską. Do tego niejednokrotnie dochodzą mniejsze partie opozycyjne, balansujące nad progiem wyborczym.

Teraz jednak pracownia poszła na całość. Najnowszy sondaż dał bowiem partii Jarosława Kaczyńskiego aż 36 proc. poparcia. Równolegle Koalicja Obywatelska pod przywództwem Donalda Tuska może liczyć jedynie na 18 proc. głosów.

Warto podkreślić, że wszystkie sondaże – nawet dla prawicowych serwisów – dają partii od 26 do 34 proc. poparcia.

Pracownia podkreśla, że to spadek o aż 3 p.p. względem ostatniego badania. Względem lipca to spadek o... aż 10 p.p. Trzecie miejsce przypadło Konfederacji, która może liczyć zaledwie na 7 proc. poparcia. Jak podał CBOS, to wzrost o 1 p.p.

Sondaż CBOS – Lewica ledwo wchodzi do Sejmu. Trzecia Droga pod progiem

A co z pozostałymi ugrupowaniami? Lewica balansuje nad progiem wyborczym z wynikiem 5 proc. Gdyby partia weszła do Sejmu wprowadziłaby zaledwie kilkunastu posłów i mogłaby nie być w stanie stworzyć klubu poselskiego.

Według sondażowni Trzecia Droga, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 zanotowały najniższe dotychczas poparcie. Głos na nich ma chcieć oddać jedynie 4 proc. ankietowanych. Tymczasem, koalicja musiałaby uzyskać 8 proc., żeby wprowadzić własną reprezentację do parlamentu.

Głos na Bezpartyjnych Samorządowców chce oddać 2 proc. Polek i Polaków. Ostatnie miejsce zajęło ugrupowanie Polska Jest Jedna. Ich chce poprzeć 1 proc. uczestników badania. Aż 23 proc. ankietowanych miało nie zdecydować, kogo poprzeć w wyborach.

Analitycy CBOS przekonują, że Prawo i Sprawiedliwość ustabilizowało swoje poparcie na poziomie 36 proc. Równolegle wskazali, że Koalicja Obywatelska nie może już liczyć na efekt marszu 4 czerwca, a także, że Trzecia Droga coraz bardziej traci szanse na wejście do Sejmu.

To jednak nie koniec ciekawych statystyk. Ankieterom rządowego ośrodka wyszło w badaniu, że aż 83 proc. respondentów zamierza wziąć udział w wyborach, a 11 proc. osób rozważa, czy pójść do urn, czy nie. Jedynie 6 proc. Polaków z pewnością nie zamierza wziąć udziału w głosowaniu.

Jak czytamy, sondaż został zrealizowany między 4 a 14 września na próbie liczącej 1073 osoby. Badanie realizowano metodami ankiet telefonicznych i internetowych.