Wawrzyk trafił do szpitala. Są nowe ustalenia o hospitalizacji polityka PiS

Alan Wysocki

P iotr Wawrzyk trafił do szpitala z raną ręki. Jego stan miał zagrażać życiu. Teraz Onet dotarł do kolejnych niepokojących doniesień. Wynika z nich, że polityk Prawa i Sprawiedliwości miał zostawić po sobie nie tylko list pożegnalny, ale także wiadomość SMS, wysłaną do kuzyna.