PiS bez "jedynki", a KO jeszcze dalej. Wylosowano numery list wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numer list komitetów, które będą brały udział w walce o Sejm i Senat. Uprawnieni do głosowania jako pierwszych zobaczą kandydatów Bezpartyjnych Samorządowców. Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska dostały odległe numery.

Wybory 2023. Numery list komitetów. PiS bez "jedynki", a KO daleko w tyle. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Wybory 2023. Numery list komitetów. PiS bez "jedynki", a KO daleko w tyle

Numer pierwszy otrzymał komitet Bezpartyjni Samorządowcy. Tuż za nimi głosującym ukażą się kandydaci Trzeciej Drogi, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Numer trzeci wylosował komitet Nowej Lewicy. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego otrzymało numer czwarty, a za nim – z numerem piątym – znajdą się politycy Konfederacji. Dopiero na miejscu szóstym wystąpią kandydaci Koalicji Obywatelskiej.

To jedyne komitety, którym udało się zarejestrować w skali kraju. To oznacza, że ich kandydatów zobaczymy bez względu na to, w jakim okręgu będziemy głosować. Pozostałe miejsca przypadły na ugrupowania z niepełnymi listami.

Oto numery list wyborczych:

1 - Bezpartyjni Samorządowcy

2 - Trzecia Droga

3 - Nowa Lewica

4 - Prawo i Sprawiedliwość

5 - Konfederacja

6 - Koalicja Obywatelska

7 - Polska Jest Jedna

8 - Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców

9 - Ruch Dobrobytu i Pokoju

10 - Normalny Kraj

O co chodzi? Podczas każdych wyborów, przy pobieraniu karty do głosowania, widzimy uporządkowane już listy kandydatów poszczególnych komitetów. Te są zaś odpowiednio ponumerowane.

W celu wyłonienia numerów w sposób sprawiedliwy organizowane jest specjalne losowanie. W ten sposób uniemożliwia się wyborcze sztuczki w postaci umieszczenia konkretnej partii na pierwszym miejscu, tak, by określone ugrupowanie ukazywało się wyborcom jako pierwsze.

Przypomnijmy, że w wyborach do Sejmu wyodrębniono aż 41 nieregularnych okręgów wyborczych. W zależności od okręgu, wyłania się z niego od 7 do 20 parlamentarzystów. W przypadku Senatu mamy do czynienia ze 100. okręgami, z którym wyłaniamy po jednym senatorze.

W ten oto sposób w Sejmie zasiada 460 osób, a w Senacie 100. Wybory do parlamentu odbędą się 15 października.