Afera wizowa PiS uderzy w zwykłych Polaków? Reakcje UE i USA mogą zaboleć

Konsekwencje afery wizowej mogą być dla Polski bardzo poważne Fot. AP/Associated Press/East News

W piątek na temat afery wizowej wypowiedziała się na konferencji prasowej w Brukseli Anitta Hipper, rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. migracji, spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

– Nie będę komentowała szczegółów. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z różnych sposobów działania i potrzeby dokładnego śledztwa – oznajmiła Hipper. – Widzieliście również, że nasza strona ponownie zaangażowała się w walkę z przemytnikami i wszyscy nad tym pracujemy – dodała.

Choć rzeczniczka KE waży słowa, potwierdziła ona, że Bruksela z najwyższą uwagą przygląda się rozwojowi skandalu korupcyjnego w polskim MSZ, w wyniku którego polskie wizy mogło uzyskać nawet kilkaset tysięcy imigrantów z Azji i Afryki.

O sprawę pytany był również rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Marcin Wrona z TVN nawiązał na konferencji prasowej do najnowszych doniesień serwisu money.pl. Wynika z nich, że o nieprawidłowościach w ruchu wizowym Polska została poinformowana przez USA.

Mówi o tym pismo z MSZ do Konfederacji Lewiatan, którego fragment cytują dziennikarze:

Wartym odnotowania jest fakt nadużyć ze strony cudzoziemców posiadających polskie wizy, którzy nie wykorzystują ich zgodnie z deklarowanymi celami. We wrześniu 2022 r. amerykańskie służby graniczne poinformowały, że polskie wizy pracownicze są masowo wykorzystywane przez obywateli Gruzji do wyjazdu do Meksyku (wiza wydana przez państwo Schengen daje prawo wjazdu bez dodatkowych formalności do Meksyku) w celu dalszej migracji do USA i Kanady.