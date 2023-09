Zbrodnie, do których doszło w Czernikach na Kaszubach, wstrząsnęły mieszkańcami wsi. Sąsiedzi Pauliny i Piotra G. wspominają, że ojciec i córka, którzy – jak się okazało – tworzyli kazirodczy związek, od dawna byli postrzegani jako czarne owce. – Nigdy nie wpuszczali księdza po kolędzie – opowiadają.

Sąsiedzi Piotra i Pauliny G. zdradzili, że ojciec i córka nie bywali w kościele. Fot. Marcin Bruniecki/REPORTER

Sąsiedzi o mordercach z Czerników

Dom w Czernikach (woj. pomorskie), w którym żyli Paulina i Piotr G., od dawna miał budzić niepokój wśród okolicznych mieszkańców. Dziennikarzom "Faktu" udało się porozmawiać z ich sąsiadami, którzy opowiedzieli o swoich spostrzeżeniach. "Mieszkańcy wsi zgodnie mówią, że pozostający w kazirodczym związku ojciec i córka nie mieli Boga w sercu, a księdza nie wpuszczali do domu" – czytamy.

– Oni byli czarnymi owcami we wsi. W ogóle w niedzielę do kościoła na mszę nie chodzili i na pogrzeby – opowiada anonimowo jedna z osób.

Inna sąsiadka, pani Sławomira dodaje, że "nie tylko msze omijali". – Nigdy nie wpuszczali księdza po kolędzie. Nie jeździli na grób żony Piotra i matki Pauliny. Dbali o niego tylko jej rodzice – wspomina kobieta.

Zachowanie Pauliny G. szokuje śledczych

W miniony weekend całą Polskę zaszokowało znalezienie w domu w Czernikach szczątek trzech noworodków, z których jeden miał zostać zabity aż dziewięć lat temu. Ojcem wszystkich dzieci miał być 54-letni Piotr G., zaś matką co najmniej jednego z nich – jego 20-letnia córka Paulina.

Piotr G. usłyszał w sumie pięć zarzutów. Trzy dotyczyły zabójstwa noworodków oraz dwa kazirodztwa. Paulina G. usłyszała z kolei zarzut zabójstwa dwóch noworodków oraz jeden dotyczący kazirodczej relacji z ojcem. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Śledztwo w tej sprawie trwa cały czas. Jak ustalił "Fakt" śledczych ma szokować brak wyrzutów sumienia Pauliny G. – Jest wręcz bezczelna i arogancka. Chodzi przecież o śmierć dzieci, a ona nie okazuje żadnej skruchy. Zachowuje się tak, jakby to był dla niej chleb powszedni – opowiada informator gazety.

20-latka niezmiennie ma bronić ojca, z którym tworzyła kazirodczy związek. – To jest szokujące i wręcz straszne, ta kobieta broni ojca za wszelką cenę, twierdzi, że wszystko jest w porządku, a to, że żyła w związku z ojcem to nic złego – dodaje osoba związana ze śledztwem.

Już wcześniej donoszono o tym, że Piotr G. miał tworzyć związek z Pauliną "za jej zgodą". Jednocześnie kazirodcze relacje miał utrzymywać także z drugą z córek, ale ta była do tego zmuszana.

Wykorzystywany w inny sposób miał być także niepełnosprawny syn mężczyzny, na którego ojciec pobierał rentę. Z relacji sąsiadów wynika, że w czasie gdy uprawiał seks z córką, chłopak był wyrzucany z domu.