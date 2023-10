Mentzen reaguje na klęskę Konfederacji. "Nie ma co ukrywać, nie udało się"

Badanie exit poll dało Konfederacji 6,2 proc. poparcia. Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych swój komentarz do tego wyniku. "Końcowy wynik może się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy, niż ktokolwiek się spodziewał" – napisał jeden z liderów Konfederacji.

Exit poll dało Konfederacji poparcie 6,2 proc Fot. Lukasz Gdak/East News

Wybory 2023 . Wynik Konfederacji

W przeciwieństwie do wyborów do Sejmu w 2015 i 2019 roku dziś oczy opinii publicznej były zwrócone nie tylko na Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską. Przez całą kampanię wiadomo było, że trzecia siłą może zadecydować o kształcie rządu. A o obecność na podium walczyły Lewica, Trzecia Droga i wspomniana Konfederacja.

Exit poll dały koalicji Sławomira Mentzena, Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna 6,2 proc. poparcia. Błąd pomiarowy w sondażu exit poll wynosi 3-4 proc. Późną nocą powinien pojawić się sondaż late poll, który nieco doprecyzuje wynik. Ostateczne i pełne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w ciągu najbliższych dni poda Państwowa Komisja Wyborcza.

Sławomir Mentzen zabrał głos "Ponieśliśmy klęskę"

"Ten wynik, który właśnie zobaczyliśmy to tylko exit poll. Sondaż, przeprowadzony na dużej próbie, w dniu wyborów, ale tylko sondaż. Stąd końcowy wynik może się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy, niż ktokolwiek się spodziewał" – napisał po publikacji wyników sondażu Sławomir Mentzen.

"W tej nierównej walce, gdzie byliśmy sami przeciwko wszystkim, atakowani przez PiS, PO, Lewicę, Trzecią Drogę, TVP, TVN ponieśliśmy klęskę" – dodał.

Takie poparcie sondaże dawały Konfederacji przed wyborami do Sejmu

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Konfederacja była bezapelacyjnym liderem w wyścigu do tytułu trzeciej największej siły politycznej. W połowie lipca sondaże dawały jej nawet 15 proc. poparcia.

W toku kampanii poparcie dla skrajnej prawicy mocno stopniało. Najpierw spadło do progu 12-13 proc., a później poniżej 10 proc.

W najgorszych wariantach głos na to ugrupowanie deklarowało od 7 do 8 proc. ankietowanych. Tuż przed wyborami w najlepszych scenariuszach poparcie dla ugrupowania Mentzena osiągało 10-11 proc. Najczęściej jednak sondaże dawały komitetowi od 8 do 9 proc. poparcia.

Janusz Korwin-Mikke i Krzysztof Bosak wprowadzili Konfederację do Sejmu w 2019 roku

Aż do wyborów parlamentarnych 2019 reprezentacja skrajnej prawicy w Sejmie była niewielka. W 2018 roku małe ugrupowania reprezentujące ten nurt polityczny połączyły siły i powołały partię Konfederacja Wolność i Niepodległość.

To ugrupowanie łączy Ruch Narodowy pod przywództwem Krzysztofa Bosaka, Nową Nadzieję Sławomira Mentzena i Janusza Korwina-Mikkego oraz Grzegorza Brauna i Konfederację Korony Polskiej.

Konfederacja otrzymała wówczas 1 256 953 głosy, czyli co przełożyło się na 6,81 proc. poparcia. W ten oto sposób narodowcy i korwiniści wprowadzili do Sejmu reprezentację liczącą 11 posłów.

Byli to Konrad Berkowicz, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Krystian Kamiński, Janusz Korwin-Mikke, Dobromir Sośnierz, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak, Jakub Kulesza, Artur Dziambor i Robert Winnicki.

Wybory do Sejmu 2015. Korwin pod progiem, narodowcy na listach Kukiza

Jeszcze w 2015 roku partia KORWiN zderzyła się z progiem wyborczym, ale do samego końca nie było wiadomo, czy ugrupowaniu uda się wejść do Sejmu. 8 lat temu głos na nich oddało 722 999 osób, co przełożyło się na 4,76 proc. poparcia.

Wówczas jednak skrajna prawica wciąż była w rozsypce. Korwin wystawił bowiem samodzielne listy, a poszczególni przedstawiciele Ruchu Narodowego walczyli o mandat z pomocą ruchu Kukiz'15. Mowa między innymi o Robercie Winnickim, który w 2023 roku wycofał się z polityki z przyczyn osobistych.

Obecnie z Konfederacją związany jest także b. poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka. W 2023 roku wystartował z pierwszego miejsca na listach skrajnej prawicy w okręgu obejmującym Gdynię i Słupsk.