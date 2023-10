Kinga Duda przeprowadziła się do Warszawy. Wyciekło, ile miało kosztować jej mieszkanie

Kinga Duda skończyła studia prawnicze śladami ojca i ponownie przeprowadziła się do Warszawy. Córka Andrzeja Dudy zamieszkała w warszawskiej prestiżowej dzielnicy. Ceny tamtejszych mieszkań przyprawiają o zawrót głowy. Teraz do mediów wyciekło, ile mogło kosztować mieszkanie pociechy prezydenta RP.

Przypomnijmy, że Kinga Duda jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie zawodowe. Była na prestiżowym stażu w Londynie, na który dostała się po wyróżnieniu w międzynarodowym konkursie.

W międzyczasie odbyła również staż w Parlamencie Europejskim. Pracowała też społecznie przez krótki okres w kancelarii Prezydenta RP. Miała być w gronie doradców prezydenta "głosem młodego pokolenia" i doradzać w kwestiach związanych z młodymi.

Kinga Duda ukończyła studia w Krakowie, po czym postanowiła wrócić do Warszawy. Osiągnęła niezależność finansową, a aktualnie pracuje w jednej z warszawskich kancelarii. Jak się okazało córka Andrzeja Dudy mieszka w jednej ze starszych dzielnic stolicy.

Jak udało się ustalić redakcji "Faktu", młoda prawniczka niedawno została przyłapana przy kamienicy na Ochocie. To właśnie tam ma teraz mieszkać. Budynek, w którym ma znajdować się mieszkanie 27-latki nie jest może najmłodszy, ale za to znakomicie odrestaurowany. Na dodatek ma znajdować się w bardzo dobrej lokalizacji, dzięki czemu córka prezydenta nie może narzekać na dojazdy do centrum.

Choć nie wiadomo, czy Kinga Duda jest właścicielką swojego mieszkania, to pewne jest, że ceny lokali w tej okolicy przyprawiają o zawrót głowy.

Jak dowiedział się "Fakt", za lokal o wielkości 44 metrów kwadratowych w sąsiedztwie Kingi należy zapłacić 666 tys. złotych. Z kolei za 2-pokojowe mieszkanie w wysokim standardzie trzeba zapłacić aż 1,2 mln złotych. Mogłoby się wydać, że zdecydowanie tańszą opcją byłby wynajem. Jednak nie w tym przypadku. Za 48 metrów kwadratowych właściciele życzą sobie aż 4,8 tys. złotych.