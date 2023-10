Morawiecki reaguje ws. Pandora Gate. Wardęga złoży zeznania

Alan Wysocki

M ateusz Morawiecki zapowiedział, że Sylwester Wardęga złoży zeznania na prokuraturze w związku z Pandora Gate. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wydał w sprawie kolejnej odsłony afery "Me Too" komunikaty na Facebooku i Twitterze. "Zapewniam was, że nasze służby działają. Koniec z patostreamerami i internetowymi "celebrytami", którzy żerują na najmłodszych!" – oświadczył.