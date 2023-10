D o potężnego skandalu doszło po meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy. Przed autokarem doszło do przepychanek, a dwóch piłkarzy polskiego klubu trafiło do aresztu. Do gry weszło teraz polskie MSZ, które wezwało ambasadorkę Królestwa Niderlandów. Burmistrz Alkmaar zapowiedziała z kolei, że będzie wnioskowała o wyrzucenie Legii z europejskich pucharów.





Władze Alkmaar chcą wykluczenia Legii z pucharów! MSZ wzywa holenderską ambasador

Maciej Karcz

Do potężnego skandalu doszło po meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy. Przed autokarem doszło do przepychanek, a dwóch piłkarzy polskiego klubu trafiło do aresztu. Do gry weszło teraz polskie MSZ, które wezwało ambasadorkę Królestwa Niderlandów. Burmistrz Alkmaar zapowiedziała z kolei, że będzie wnioskowała o wyrzucenie Legii z europejskich pucharów.