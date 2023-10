J arosław Kaczyński, zamiast na debatę w TVP, pojechał w poniedziałek do Przysuchy. Za prezesem PiS ruszył także Michał Kołodziejczak. W trakcie podróży policja zatrzymała auto, którym jechali działacze Agrounii. "Przewidzieliśmy to" – skomentował kandydat KO do Sejmu.





Kołodziejczak ruszył za Kaczyńskim. Policja zgotowała mu "niemiłą niespodziankę"

Mateusz Przyborowski

