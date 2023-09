Andrzej Duda wyprzedził Rafała Trzaskowskiego i powrócił na fotel lidera w rankingu zaufania do osób publicznych. Notowania poprawili Mateusz Morawiecki i Donald Tusk – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. O kryzysie wizerunkowym można za to mówić w przypadku Michała Kołodziejczaka. Lider Agrounii zanotował ogromny wzrost nieufności, ale stał się też bardziej rozpoznawalny.

Michał Kołodziejczak i Rafał Trzaskowski Fot. Artur Szczepanski / REPORTER

Liderem wrześniowego rankingu zaufania, po trzech miesiącach przerwy, jest Andrzej Duda. Prezydentowi ufa w sumie 44,1 proc. ankietowanych (28,4 proc. zdecydowanie, raczej 15,7 proc.). Jak wynika z sondażu IBRiS dla Onetu, to wyraźny wzrost – o 5,6 pkt. proc. w porównaniu z sierpniowym badaniem. Negatywne zdanie o Dudzie ma 48,3 proc. osób, a neutralne 7,6 proc.

Kaczyński spadł z podium rankingu zaufania

Na drugim miejscu plasuje się Rafał Trzaskowski z wynikiem 38,7 proc. (17,4 proc. zdecydowanie, 21,3 proc. raczej). To spadek o 0,1 p. p. w porównaniu z sierpniem. Brak zaufania do prezydenta Warszawy zadeklarowało 42,3 proc. respondentów, a neutralne zdanie ma o nim 18,2 proc.

Podium zamyka Mateusz Morawiecki – szefowi rządu ufa 36,7 proc. ankietowanych (20,9 proc. zdecydowanie, 15,8 proc. raczej). To także wzrost o 4,4 p. p. Morawieckiemu nie ufa z kolei 55,4 proc. uczestników badania, a 7,3 proc. ma neutralne zdanie.

Z sondażu dowiadujemy się, że czołówkę ściga Donald Tusk. Lider PO, który miesiąc temu zajął czwartą pozycję ex aequo z Morawieckim, również zyskał zaufanie, choć nieco mniejsze – to wzrost o 3,8 p. p. do poziomu 36,1 proc. Tusk zaliczył jednak spory spadek nieufności – ponad 9 p. p. Negatywne zdanie ma o nim 50,6 proc., a neutralne 6,2 proc. uczestników badania.

Jarosław Kaczyński, który w sierpniu znalazł się na podium, spadł w nowym rankingu na piątą lokatę. Prezesowi PiS ufa w tym momencie 32,7 proc. (spadek o 1,1 p. p.). "Zbliżony poziom zaufania zdobyli będący na kolejnych miejscach wiceprezesi PiS: Beata Szydło (31,6 proc.) oraz Mariusz Błaszczak (30,9 proc.)" – czytamy.

Kryzys wizerunkowy Kołodziejczaka

W "dziesiątce" znaleźli się ponadto: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (29,7 proc.), współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń (29,1 proc.) i szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro (27,6 proc.).

Portal podkreśla, że wśród pozostałych osób znajdujących się w rankingu, na uwagę zasługują notowania Michała Kołodziejczaka. Lider Agrounii zanotował bowiem ogromny wzrost nieufności – o 22,4 p. p. – do poziomu 64,2 proc. To jemu uczestnicy badania ufają najmniej. Jednocześnie Kołodziejczak stał się dużo bardziej rozpoznawalny – obecnie nie zna go 14,3 proc., a jeszcze miesiąc temu było to 33,5 proc.

Liderami antyrankingu zaufania są ponadto prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak i minister edukacji Przemysław Czarnek. Politycy zdobyli odpowiednio: 60,4 i 59,2 proc. negatywnych wskazań.

Według prof. Antoniego Dudka, wynik Andrzeja Dudy nie jest zaskoczeniem, ponieważ jako prezydent "ma dobrą pozycję wyjściową". – Widać, co podkreślam od dawna, że po stronie opozycji to Rafał Trzaskowski jest osobą o największej popularności. Fakt, że to nie on stoi na czele kampanii Koalicji Obywatelskiej, jest jednym z powodów jej słabszych wyników sondażowych – ocenił politolog i dodał, że jeśli KO nie wygra wyborów, będzie to jedna z przyczyn porażki.