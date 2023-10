J arosław Kaczyński stchórzył przed debatą w TVP z Donaldem Tuskiem, więc z konkretną propozycją wyszedł Michał Kołodziejczak. Kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Konina chce stawić się do Przysuchy, by dyskutować z prezesem Prawa i Sprawiedliwości na temat polskiej wsi.





Kaczyński stchórzył przed Tuskiem. Będzie niespodziewany gość w Przysusze

Alan Wysocki

