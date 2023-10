– Mateusz Morawiecki jest plastikową pacynką, która nie ma nic do przekazania – powiedział po debacie TVP Cezary Tomczyk. Poseł Platformy Obywatelskiej na antenie TVN24 wytknął premierowi kłamstwo na temat waloryzacji emerytur pod rządami Donalda Tuska oraz... w sprawie 2 zł od pani Danuty z Kraśnika, które szef rządu miał przekazać liderowi opozycji po debacie.

Premier Mateusz Morawiecki nie przekazał 2 zł szefowi PO Donaldowi Tuskowi. Fot. TVP Info

Debata TVP. Wytknął kolejne kłamstwo Mateusza Morawieckiego

Cezary Tomczyk zarzucił TVP przekazanie Mateuszowi Morawieckiemu pytań, które padły w debacie, a także złamanie ustaleń, na które przystały wszystkie komitety wyborcze. Poseł uważa, że majstrowano nawet przy oświetleniu.

W rozmowie z Konradem Piaseckim Tomczyk nagle wyjął monetę o nominale 2 zł. – Wczoraj Morawiecki pokazał 2 zł. Nawet tutaj nie dotrzymał słowa, bo po programie nie przekazał tych 2 zł – powiedział.

Często jeżdżę po Polsce i spotykam się z seniorami, ostatnio podeszła do mnie pani Danuta z Kraśnika. Poprosiła, abym oddał Donaldowi Tuskowi 2 złote waloryzacji emerytury, którą dostała kilka lat temu. Zrobię to po programie... Mateusz Morawiecki premier rządu PiS podczas debaty w TVP

– Zastanawiam się, czy te 2 zł, to nie tyle, ile żona Morawieckiego zapłaciła za działkę od kościoła, albo od Lasów Państwowych – dodał.

Na antenie TVN24 polityk Platformy Obywatelskiej wytknął również kłamstwo premierowi. Odniósł się do zarzutu o niską waloryzację emerytur i rent.

– Jeżeli chodzi o te 2 zł, to muszę to dodać. Najniższa waloryzacja, która miała miejsce podczas ostatnich kilkunastu lat to 2016 rok. Wtedy Morawiecki był wicepremierem w rządzie Beaty Szydło – wyjaśnił.

– Morawiecki jest plastikową pacynką, która nie ma nic do przekazania – podsumował.

Debata w TVP. Tego nie pokazały kamery

Jak pisaliśmy w naTemat, podobne zastrzeżenia w rozmowie z Onetem przedstawiła Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Parlamentarzystka również zasugerowała, że premier mógł otrzymać wcześniej pytania od TVP.

Parlamentarzystka wytknęła także premierowi brak kultury osobistej.

– Przywitałam się ze wszystkimi uczestnikami, oprócz premiera Morawieckiego – powiedziała – Przyszedł jako ostatni, kiwnął tylko głową i nikomu nie podał ręki. Tak właśnie Prawo i Sprawiedliwość traktuje ludzi – dodała.

Posłanka wyjaśniła, że już po debacie sama podeszła do przedstawiciela obozu władzy.

– Powiedziałam "dziękuję i życzę miłego wieczoru", bo uważam, że jeśli ktoś ma dobre wychowanie, to po prostu podchodzi do kogoś, nie wiem, wita się, podaje rękę. Premier Morawiecki tego nie potrafił – oceniła.