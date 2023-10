Donald Tusk wydał pierwsze oświadczenie po debacie TVP. Odniósł się do dymisji złożonej przez gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego. To dwaj najważniejsi żołnierze RP. Teraz szef Platformy Obywatelskiej ujawnia: – Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego.

Tusk ujawnił nowe fakty ws. chaosu w wojsku. Chodzi o kolejne dymisje. Fot. Facebook / Platforma Obywatelska / Screen

Szok w Wojsku Polskim . Donald Tusk: Mam informacje o dymisjach 10 oficerów

– Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10. wysokich oficerów dowództwa generalnego – zaczął Donald Tusk podczas oświadczenia. – To wszystko dzieje się, kiedy trwa wojna za naszą granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może stać się globalny – dodał.

– Zwracam się do wszystkich oficerów i generałów o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności – zaznaczył.

– Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała między partyjną władzą a Wojskiem Polskim – podkreślił.

– Jest realna szansa, że rządy prawa i Konstytucji wrócą do tej sfery życia publicznego. Gorąco apeluje do prezydenta o szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło i o wszystkich powodach narastającego chaosu w siłach zbrojnych. To warunek uzyskania poczucia bezpieczeństwa i stabilności – wskazał.

Za 100 godzin odbędą się w naszym kraju wybory parlamentarne. Jak nigdy potrzebujemy poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Donald Tusk O dymisjach w Wojsku Polskim

– Nie ulega wątpliwości, że dla naszego bezpieczeństwa i stabilności naszych sił zbrojnych, dla wypracowania wspólnej strategii, potrzebne jest odpartyjnienie Wojska Polskiego. To zadanie na dziś i na jutro. Liczę na pełną lojalność oficerów wobec Konstytucji. Partyjne wpływy w Wojsku Polskim zakończą się po 15 października – podsumował.

Fala dymisji w Wojsku Polskim. "BBN takich informacji nie posiada"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera pytany o tę kwestię stwierdził, że nie ma informacji o wspomnianych dymisjach. – BBN takich informacji nie posiada – uciął.

– Dymisje to był drugi punkt spotkania BBN. Jeżeli panowie generałowie w dniu wczorajszym postanowili zrzucić mundur, to taka decyzja zostanie przez zwierzchnika sił zbrojnych przyjęta – ocenił.

Nowi dowódcy muszą mieć możliwość sprawnej współpracy z ministrem obrony narodowej i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Przy nowej kadencji i nowym rządzie nowi dowódcy na pewno sprostają tym zadaniom. Jacek Siewiera Szef BBN

– Z punktu widzenia BBN kluczową sprawą jest zachowanie ciągłości dowodzenia i sprawności prowadzenia działań. Dziś odbędą się zmiany kadrowe na najważniejszych stanowiskach – dodał.

– Żołnierz ma prawo uzasadniać swoją decyzję. Z punktu widzenia pana prezydenta istotnym aspektem jest zachowanie ciągłości działania sił zbrojnych – powtórzył.

"Żaden z wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie podał się do dymisji" – dodali przedstawiciele dowództwa za pośrednictwem "X".

Czytaj także: https://natemat.pl/516019,dymisje-w-wojsku-polskim-o-co-chodzi-gen-piotrowski-andrzejczak