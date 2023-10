W ciszy wyborczej nikt nie broni oglądać filmów o wyborach. 7 dramatów i komedii w politycznym sosie

Cisza wyborcza to jeden z niewielu momentów, w których możemy odpocząć od politycznych przepychanek. To chyba jej jedyna zaleta. Jeżeli jednak wciąż nie mamy dość, to zawsze możemy obejrzeć filmy o kampaniach, intrygach i kulisach wielkiej i tej mniejszej polityki. Przygotowaliśmy listę siedmiu dramatów i komedii, którymi możemy sobie zapełnić pełen napięcia wyborczy weekend.

Najlepsze filmy o wyborach na ciszę wyborczą do obejrzenia online Kadr z filmu "Wyborcze jaja"

Cisza wyborcza potrwa aż do momentu zamknięcia lokali wyborczych (czyli do niedzieli do 21:00). Nie można w tym czasie agitować, czyli np. zwoływać zgromadzeń, wygłaszać przemówień politycznych (grożą za to spore kary), ale... można za to oglądać filmy – byleby tylko iść potem do urn.

Specjalnie wybrałem tylko te zagraniczne produkcje, by nikt się nie dopatrzył się jakichś sugestii, ale z pewnością znajdziemy w nich wiele odniesień do naszej polityki.

7 filmów o wyborach na ciszę wyborczą. Obejrzysz je online

Poniżej prezentujemy alfabetyczną listę 7 filmów, których głównym lub jednym z najważniejszych wątków są wybory. Każdy obejrzymy online (w serwisach streamingowych lub za opłatą na platformach VOD). To naturalnie nie wszystkie produkcje o takiej tematyce, bo np. legalnie w sieci nie zobaczymy na chwilę obecną świetnych "Faktów i aktów".

1. Barwy kampanii (CDA Premium)

Film z 1998 r. oparty na powieści anonimowego autora (podejrzewa się, że napisał ją dziennikarz Joe Klein), który w niebezpośredni sposób nawiązuje do pierwszej kampanii prezydenckiej Billa Clintona.

Głównym bohaterem tego komediodramatu jest Jack Stanton – charyzmatyczny polityk (gra go Johna Travolta, więc jest naprawdę przekonujący), który startuje w wyborach na prezydenta USA. Wspiera go w tym jego żona grana przez Emmę Thomson. Wydaje się idealny, ale naturalnie ma swoje za uszami i na jaw wychodzi pewien skrywany romans.

2. Idy marcowe (Canal+, TVP VOD)

Ryan Gosling wciela się tutaj w Stephena Meyersa – ambitnego i idealistycznego doradcę politycznego w sztabie kampanii prezydenckiej Mike'a Morrisa (George Clooney, który jest także reżyserem i współscenarzystą).

W miarę jak kampania nabiera tempa, zostaje wplątany w intrygi, które pokazują brudną stronę polityki oraz bujną przeszłość obiecującego polityka. Meyers będzie postawiony przed trudnym wyborem: wspierać czy sabotować własnego kandydata?

3. Niedobrani (Prime, C+, Rakuten, TVP VOD)

"Niedobrani" to nietypowe połączenie komedii romantycznej i... satyry politycznej. Charlize Theron wciela się w postać Charlotte Field – sekretarz stanu, która kandyduje na prezydenta. Seth Rogen z kolei gra niekonwencjonalnego dziennikarza Freda Flarsky'ego.

Ich drogi krzyżują się, gdy Charlotte zatrudnia Freda, by pomógł jej w poprawie kampanijnego wizerunku. Są jak ogień i woda, ale zaczyna między nimi iskrzyć. Film w błyskotliwy i zabawny sposób pokazuje trudy związku osób z różnych środowisk i o różnych poglądach oraz miłość w świecie wielkiej polityki.

4. Obywatel Milk (SkyShowtime)

Nagrodzony dwoma Oscarami (za pierwszoplanową rolę dla Seana Penna i scenariusz dla Dustina Lance'a Blacka) film opowiadający prawdziwą historię Harveya Milka. Był pierwszym wyoutowanym gejem, który zasiadł w miejskich władzach – został wybrany na radnego San Francisco.

Poruszający film Gusa Van Santa przedstawia nie tylko samą kampanię Milka, ale także walkę o prawa osób LGBTQ+ i wydarzenia, które doprowadziły do jego zamordowania w 1978 roku.

5. Wyborcze jaja (Prime, iTunes, Rakuten)

Duet Will Ferrell i Zach Galifianakis jest już gwarantem dobrej (i głupkowatej) komedii, ale rzućmy okiem na fabułę. Obaj wcielają się w role ekscentrycznych kandydatów walczących o fotel kongresmena w Karolinie Północnej.

Ten pierwszy to doświadczony polityk, który stał się bohaterem skandalu, więc wpływowi biznesmeni wystawiają kompletnego żółtodzioba, by go odsunąć od władzy. Ich kampania, w której nie cofną się przed niczym, prowadzi do serii absurdalnych gagów obnażających amerykańską politykę.

6. Wybory (SkyShowtime)

Nie wszystkie filmy o wyborach muszą dotyczyć kampanii prezydenckich czy parlamentarnych. Tutaj poznajemy Tracy Flick (Reese Witherspoon), która jest prymuską kandydującą na stanowisko przewodniczącej samorządu szkolnego. Ma duże szanse, bo... nikt inny się o to nie stara.

Kłodę pod nogi rzuca jej jednak Jim McAllister (Matthew Broderick), który powołując się na zasady demokracji, namawia gwiazdę szkolnej drużyny futbolowej (Chris Klein) do startu w wyborach. Komedia pokazuje, że brudna i krwiożercza walka o władzę może się toczyć nie tylko na najwyższych szczeblach.

7. Zmiana w grze (HBO Max)

Na koniec film oparty na faktach, a konkretnie na książce opisującej kampanię prezydencką Johna McCaina (Ed Harris) z 2008 roku – rywalizował wtedy z Barackiem Obamą.

Produkcja HBO koncentruje się jednak na wyborze ówcześnie nieznanej Sarah Palin (Julianne Moore) na kandydatkę na urząd wiceprezydenta – na ten pomysł, który miał zwiększyć szansę McCaina, wpadł wtedy strateg Steve Schmidt (Woody Harrelson). Nagrodzony trzema Złotymi Globami i pięcioma Emmy film pokazuje wejście Palin na scenę polityczną, a także kontrowersje z nią związane.