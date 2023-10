Tak dziś wygląda "słoneczko z Teletubisiów"! Ma 27 lat i jest w ciąży

Dla wielu z nas "Teletubisie" były bajką dzieciństwa. Urocze słoneczko, które witało widzów, to Jessica Smith. Kobieta ma już 27 lat. Właśnie poinformowała, że jest w ciąży ze swoim pierwszym dzieckiem. Radosnymi wieściami podzieliła się na Instagramie, prezentując również specjalne zdjęcie.

Kim jest "słoneczko z Teletubisiów"? Oto jak wygląda dziś Jessica Smith Fot. YouTube.com / @ Teletubbies - WildBrain

Kim jest "słoneczko z Teletubisiów"? Oto jak wygląda dziś Jessica Smith

"Teletubisie" to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych seriali animowanych na świecie. Tinky-Winky, Dopsy, Laa-Laa i Po błyskawicznie zdobyli sympatię młodej publiczności, a istotną rolę w serialu pełniło również słoneczko z twarzą niemowlaka, które rozpoczynało i kończyło każdy odcinek.

Niewiele osób wie, że niemowlęciem z "Teletubisów" była Jessica Smith, obecnie 27-letnia studentka tańca na Uniwersytecie Canterbury Christ Church. Swojej twarzy do kultowego programu "użyczyła" za zaledwie 250 funtów i pudełko zabawek.

Jessica Smith przez niemal dwie dekady skrywała fakt, że występowała jako słoneczko w "Teletubisiach". Prawda wyszła na jaw dopiero podczas gry z przyjaciółmi ze studiów, gdzie każdy uczestnik miał ujawnić coś, czego reszta grupy o nim nie wiedziała. Wówczas też na Instagramie podzieliła się prawdą o swojej przeszłości.

"Wszyscy mówią, że teraz widzą podobieństwo między moją twarzą a mną dzieckiem. Nadal mam twarz dziecka. Ja też zbytnio się nie zmieniłam. Wciąż chichoczę" – powiedziała na łamach "Daily Mail".

Warto również wspomnieć, że 10 października Jessica Smith podzieliła się radosną nowiną - jej rodzina za jakiś czas się powiększy.

Na Instagramie poinformowała, że oczekuje swojego pierwszego dziecka, publikując także kadry z USG. Partner Jessici ma na imię Ricky. Na jej profilu nie brakuje ich wspólnych zdjęć.

"Teletubisie" - fenomen i kontrowersje

"Teletubisie" to brytyjski serial animowany dla dzieci, który zadebiutował w 1997 roku. Został stworzony przez Anne Wood i Andrew Davenpota, a jego produkcją zajęła się firma Ragdoll Productions we współpracy z BBC (British Broadcasting Corporation). Serial był emitowany w ponad 120 krajach i przetłumaczony na ponad 45 języków, co świadczy o jego ogromnej popularności na całym świecie.

Postacie:

Tinky Winky - największy z Teletubisiów, nosi torebkę i ma trójkątną antenkę

Dipsy - drugi co do wielkości, nosi kapelusz i ma prostokątną antenkę

Laa-Laa - żółta, lubiąca śpiewać i tańczyć, z kulistą antenką

Po - najmniejsza, czerwona, jeździ na hulajnodze i ma okrągłą antenkę

Wszystkie postacie mieszkają w futurystycznym domu na zielonych wzgórzach i spędzają czas na różnych aktywnościach oraz oglądaniu filmów na swoich brzuchach, które pokazują dzieci bawiące się i uczące nowych umiejętności.

Charakterystycznym elementem serialu jest również Słoneczko z twarzą niemowlęcia, które śmieje się i płacze, wprowadzając element realności i emocji do animowanego świata.

Kontrowersje:

Niektórzy krytycy i psychologowie dziecięcy wyrażali obawy, że "Teletubisie" mogą nie być odpowiednie dla najmłodszych widzów, argumentując, że program nie promuje klarownego przekazu edukacyjnego ani pozytywnych wzorców behawioralnych.

Tinky Winky, jeden z Teletubisiów, stał się przedmiotem kontrowersji, gdy niektóre grupy zarzucały, że jego postać promuje homoseksualizm, ze względu na to, że nosił torebkę (co niektórzy postrzegali jako torebkę damską) i miał fioletowy kolor.

Niektórzy rodzice i opiekunowie byli niezadowoleni z tego, jak postacie serialu komunikują się, obawiając się, że dzieci mogą naśladować ich ograniczony słownictwo i sposób mówienia.

Mimo kontrowersji i krytyki, "Teletubisie" zdobyły serca wielu dzieci na całym świecie, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych programów telewizyjnych dla najmłodszych.