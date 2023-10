Huber Hurkacz pokonał Sebastiana Kordę i tym samym wygrał półfinał ATP Masters 1000, kwalifikując się do finału turnieju. Polak ma szansę wywalczyć siódmy tytuł w karierze, tym razem na twardych kortach w Szanghaju.

Hurkacz pokonał Kordę! Polak w finale ATP Masters walczy o wielką kwotę. Fot. Wang Zhao / AFP / East News

Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP Masters

Hurkacz wygrał z Kordą 6:3 i 6:4 i tym samym zakwalifikował się do finału turnieju ATP Masters 1000. Polak zagra w finale ATP po raz ósmy. Jeszcze w 2021 r. odniósł zwycięstwo w Miami, a latem 2022 roku zajął drugie miejsce na kortach w Montrealu.

Wciąż nie wiadomo, z kim będzie grał Hurkacz. Zależy od tego wynik pojedynku między Bułgarem Grigorem Dimitrowem, a Rosjaninem Andriejem Rublowem.

Bez względu na to, kto będzie rywalem Hurkacza, tenisista już zagwarantował sobie awans z 17 do co najmniej 14. miejsca w światowym rankingu tenisistów. Polak walczy również o udział w turnieju ATP Finals, który będzie miał miejsce w Turynie.

Poza tytułem, Hurkacz walczy również o 1,26 mln dolarów nagrody. Jeśli przegra, otrzyma 662 tys. dolarów.

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze 8 października Iga Świątek w finale WTA 1000 w Pekinie pokonała Ludmiłę Samsonową (6:2, 6:2). Dla raszynianki to szesnasty wygrany turniej WTA w karierze i piąty tytuł w tym sezonie.

W nagrodę Polka dostanie 1,324 mln dolarów, czyli ok. 5,78 mln zł, a także 1000 punktów do rankingu.