"Lewy" wśród najlepiej opłacanych piłkarzy świata. Na którym miejscu uplasował się Polak?

Robert Lewandowski jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. Teraz mąż Anny Lewandowskiej został wyróżniony przez "Forbesa" jako jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. 35-letni zawodnik zarobi znaczącą sumę. Zobaczcie, kogo jeszcze magazyn umieścił w tym prestiżowym zestawieniu.

Ranking najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Na którym miejscu "Lewy"?

Robert Lewandowski, jedna z najjaśniejszych gwiazd światowej piłki nożnej, ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Jest jednym z nielicznych Polaków, którzy zdobyli Puchar Europy, a w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów UEFA uplasował się na trzecim miejscu.

Jego talent został doceniony przez FIFA i UEFA, które przyznały mu tytuły Piłkarza Roku. Ponadto zdobył prestiżowy Europejski Złoty But. Zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie na Złotą Piłkę i zdobył tytuł Napastnika Roku 2021 przyznawany przez "France Football", co uczyniło go najwyżej notowanym Polakiem w historii tego konkursu.

Jego kariera nabrała dodatkowego rozpędu w 2022 roku, kiedy dołączył do ekipy FC Barcelony. Tam nie tylko został królem strzelców La Liga, ale też potwierdził swoją pozycję wśród finansowej elity piłkarskiej. Magazyn "Forbes" w rankingu z 2023 r. umieścił Cristiano Ronaldo na pierwszym miejscu z zarobkami 260 mln dol., za nim uplasował się Lionel Messi (135 mln dol.) i Neymar (112 mln dol.).

Lewandowski zajął 11. pozycję, z rocznymi zarobkami na poziomie 34 mln dol., nieznacznie ustępując Harry'emu Kane'owi z 36 mln dol. na 10. miejscu.

Biorąc pod uwagę jego formę, niewykluczone, że w przyszłości mąż Ani Lewandowskiej zyska miejsce w TOP 10 najlepiej zarabiających piłkarzy świata.

Lista najcenniejszych kobiecych marek 2023 według Forbesa. "Lewa" na podium

Przypomnijmy, że w połowie czerwca tego roku po raz czwarty magazyn Forbes opublikował listę najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych.

Niektórym może to wydawać się zaskakujące, ale możliwe jest obliczenie i przedstawienie w precyzyjnych liczbach wartości znanych ludzi. Kluczowym elementem jest tu popularność, której miarę stanowią statystyki z Instagrama. Te z kolei kształtują stawkę za reklamę, którą trzeba uiścić, aby dana osoba promowała dany produkt. Do wartości dołącza się dodatkowo "poboczne" przedsięwzięcia biznesowe celebrytów, które często są bardzo lukratywnym "bonusem" do ich pracy w telewizji czy na scenie. Uwzględniane są również inne osiągnięcia oraz zainteresowanie mediów daną osobą. Która Polka wylądowała na czele tego zestawienia?

Numerem jeden, tak jak w poprzednich dwóch latach (2021 i 2022 roku), została Iga Świątek. "Pierwsza rakieta świata" osiągnęła rekordową wartość medialną – jako pierwsza zbliżyła się do granicy miliarda, bowiem jej markę wyceniono na 988 mln zł. W minionym roku było to 713 milionów złotych.

Anna Lewandowska przekuła zamiłowanie do sportu i dietetyki w biznesy, które są dziś żyłą złota.

To właśnie żona Roberta Lewandowskiego wylądowała na drugim miejscu (278 mln zł).