"Oppenheimera" wreszcie obejrzymy w domu. Znamy datę premiery filmu na płytach oraz VOD

"Oppenheimer" zaliczył imponujący wynik w kinach i teraz ma szansę powtórzyć sukces na małych ekranach. Hit Christophera Nolana już w listopadzie trafi na Blu-Ray i DVD, a także do internetu. W tym drugim przypadku poznaliśmy datę amerykańskiej premiery, ale możemy się spodziewać, że w podobnym czasie pojawi się też w Polsce.

"Oppenheimer" w listopadzie pojawi się na płytach i pewnie też na VOD Fot. Alehandra13 / Pixabay, kadr z filmu

"Oppenheimer" to film biograficzny, którego reżyserem jest Christopher Nolan ("Interstellar", "Dunkierka", "Incepcja", trylogia "Mrocznego Rycerza"). Scenariusz oparł na nagrodzonej Pulitzerem książce "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej" Kaia Birda i Martina J. Sherwina.

Opowiada historię genialnego fizyka oraz prowadzonego przez niego Projektu Manhattan – doprowadził do stworzenia bomb, które potem zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki.

W tytułową postać wcielił się Cillian Murphy ("Peaky Blinders"). Oprócz niego w obsadzie znaleźli się np. Robert Downey Jr. ("Iron Man"), Emily Blunt ("Ciche miejsce"), Matt Damon ("Szeregowiec Ryan"), Florence Pugh ("Midsommar") i wiele innych gwiazd Hollywood.

Z naszej recenzji możecie dowiedzieć się, że to "najlepsza biografia w historii", choć nie pozbawiona wad. Film "Oppenheimer" wszedł do polskich kin lipca i do tej pory na całym świecie zarobił 942 miliony dolarów. Tak więc dość długo musimy czekać na podbój telewizorów.

"Oppenheimer" na 4K UHD, Blu-ray i DVD w Polsce dopiero 22 listopada

Galapagos, który jest dystrybutorem filmów na płytach w Polsce, poinformował, że "Oppenheimer" ukaże się w kilku wersjach. Będą się różnić jakością obrazu i dźwięku, ale będą zawierać te same dodatki. Łącznie będą trwać tyle samo co film, czyli ok. trzech godziny.

W zestawie dołączony będzie m.in. reportaż o powstaniu "Oppenheimera". "Ten trwający ponad 70 minut film prezentuje ekskluzywne materiały zza kulis i obszerne wywiady z Nolanem i współtwórcami, oferując spojrzenie na stojący za filmem proces kreatywny: pracę aktorów, efekty specjalne, muzykę i kunszt artystyczny, którego efektem jest to niezwykłe arcydzieło" – podaje dystrybutor. Ponadto na płytach będziemy mogli obejrzeć dokument NBC News "Zakończyć wszystkie wojny: Oppenheimer i bomba atomowa" oraz nagranie "Konferencja prasowa: Oppenheimer", w której udział wziął m.in. Christopher Nolan, laureat Nagrody Nobla dr Kip Throne, światowej sławy fizyk dr Carlo Rovelli, dr Thom Mason – dyrektor Los Alamos National Laboratory oraz Kai Bird, zdobywca nagrody Pulitzera i współautor książki "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej".

Kiedy "Oppenheimer" w streamingu? Znamy amerykańską datę premiery VOD

"Oppenheimer" dostał też datę premiery na VOD w USA. Wyjdzie tego samego dnia, co fizyczna wersja (czyli 21 listopada). Amerykanie będą mogli go wypożyczyć lub kupić online na takich platformach jak Prime Video, Apple TV+, Vudu, Xfinity, YouTube, Microsoft czy Verizon.

Nie wiemy, kiedy film dokładnie trafi do streamingu nad Wisłą. Jednak skoro polskie wydanie na płyty wypada dzień po amerykańskiej, to możemy się spodziewać, że również najwcześniej 22 listopada też będziemy mogli obejrzeć "Oppenheimer" na VOD np. na Prime Video czy Apple TV+, a później pewnie w ramach abonamentu na SkyShowtime.

Dodajmy, że drugi konkurent z tegorocznej "wojny" pod hasłem "Barbenheimer", czyli film "Barbie", na płytach ukaże się 4 listopada. Można go już też oglądać na VOD w serwisach Canal iTunes, Player i Rakuten. W tej postaci wyjdzie nas to drożej niż w kinie: ceny wypożyczenia/kupna wersji cyfrowej wahają się bowiem od 40 do nawet 50 zł.