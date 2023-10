C hoć do wyborów prezydenckich zostały jeszcze dwa lata, to wiadomo, że nie może wystartować w nich Andrzej Duda. Ale to właśnie w tym wyścigu PiS upatruje szansy na powrót do władzy. O nazwiskach, jakie padają w tym kontekście, donosi portal gazeta.pl.





Kaczyński chce, by to on zastąpił Dudę. Padło sensacyjne nazwisko: "Profesorskie maniery"

Rafał Badowski

