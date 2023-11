Halloween już dawno za nami, a ty dalej nie wiesz, co zrobić z dyniami pozostałymi po dekoracjach? Jedno jest pewne – nie wyrzucaj ich do lasu! Lasy Państwowe apelują, aby powstrzymać się od takich działań, ponieważ są bardzo szkodliwe dla środowiska. W zamian za to z dyni możemy zrobić na przykład mus lub ciasto.

Czy można wyrzucić dynię do lasu? Odpowiedź leśników nie pozostawia złudzeń fot. pixabay.com / PublicDomainPictures

Chociaż wielu z nas zdawać by się mogło, że wyrzucenie do lasu bioodpadów nie jest niczym szkodliwym, bo to w końcu w większości pozostałości warzyw i owoców, to rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Teraz kiedy wiele osób zastanawia się co zrobić z pozostałymi po halloweenowych dekoracjach dyniami, Lasy Państwowe postanowiły przypomnieć, że nie wolno ich wyrzucać do lasu.

Jak czytamy w poście udostępnionym na Facebooku Lasów Państwowych, dynia nie jest naturalnym gatunkiem dla środowiska leśnego. To samo dotyczy liści z naszego ogródka, skoszonej trawa, czy przydomowego kompostownika.

Nawet jeśli wydaje nam się, że wyrzucona podczas leśnej wyprawy skórka od banana jest nieszkodliwa, to nie powinniśmy wyrzucać jej w lesie tak jak i skórek innych roślin niewystępujących naturalnie w naszym środowisku. W ten sposób bowiem na terenach leśnych rozprzestrzeniają się gatunki obce, który są niekiedy inwazyjne dla naszych rodzimych roślin.

Co więcej, takie działania są także szkodliwe dla zwierząt. Nie tylko nie jest to dla nich naturalny pokarm, który może im zaszkodzić, ale także takie dokarmianie może je sprowokować do podchodzenia do gospodarstw domowych w poszukiwaniu podobnych smakołyków.

Lasy Państwowe zwracają też uwagę na fakt, że jeśli ktoś zobaczy w lesie nasze pozostałości po dyniach (albo jakiekolwiek inne tego typu odpady), może to go zachęcić do pozbywania się w ten sposób swoich bioodpadów, co tylko spotęguje problem,

Teraz dynie, a w ślad za nimi będzie inna żywność. Wasze zachowanie może wpłynąć na zachowanie innych, weźcie to pod uwagę. Lasy Państwowe Czytamy w poście na Facebooku

A co zrobić z dyniami, które wcześniej były ozdobami na Halloween? W sieci znajduje się mnóstwo przepisów, które pozwolą nam nie tylko na ich ponowne wykorzystanie, ale i zjedzenie czegoś pysznego. Mus dyniowy, tarta, czy curry dyniowe to tylko niektóre z nich, dlatego zachęcamy do samodzielnej eksploracji przepisów na dynię!

