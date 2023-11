Hołownia już u Dudy. Trwa spotkanie z prezydentem

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Szymona Hołowni z Andrzejem Dudą. Marszałek Sejmu zapowiadał to w czwartkowym orędziu, zaś przed spotkaniem z prezydentem zdradził, jakie tematy będą poruszane.

Szymon Hołownia spotkał się w piątek z Andrzejem Dudą Fot. Piotr Molecki/East News

W piątek o godzinie 11 zaplanowane jest spotkanie Andrzeja Dudy z nowym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Informację na ten temat przekazała PAP w środę szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Ostatni raz Duda i Hołownia rozmawiali podczas konsultacji powyborczych. – Byliśmy szczegółowo pytani o plany naszego ugrupowania i przyszłej koalicji w tych obszarach. Myślę, że to była dobra rozmowa, pokazująca też ze strony pana prezydenta wolę współpracy i rozmowy o wszystkich rzeczach, które będą dotyczyły Polski, z przyszłym rządem, dla którego większość gwarantuje Trzecia Droga – mówił wówczas lider Polska 2050.

Spotkanie Hołowni z prezydentem

O zaplanowanym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Szymon Hołownia mówił też podczas swojego czwartkowego orędzia do narodu.

– Jutro pojadę do Prezydenta Andrzeja Dudy, by zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia nowego rządu, który zaraz zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw Polaków: obniżeniem kosztów życia, zapewnieniem bezpieczeństwa – usłyszeli obywatele.

Przed spotkaniem Hołownia po raz kolejny podkreślił, że Mateusz Morawiecki nie uzyska poparcia większości dla swojego rządu. Mówił również o tym, że pragnie przekonać się, jak prezydent widzi przyszłą współpracę z Sejmem.

– Przede wszystkim chcę panu prezydentowi przedstawić się w nowej roli. Spotykaliśmy się wcześniej, ale uważam, że nowy marszałek Sejmu powinien się spotkać z prezydentem, uzgodnić priorytety – zapowiadał też w środę w TVN24.

– Też powtórzę panu prezydentowi to, co powiedziałem w pierwszym przemówieniu jako marszałek Sejmu: ja jestem, pełniąc tę funkcję, czytelnym znakiem, że istnieje w tej izbie większość zdolna wyłonić rząd, skoro wyłoniła marszałka Sejmu. Chcę panu prezydentowi w naoczny sposób, swoją fizyczną obecnością pokazać, że jest większość w Sejmie, i że może warto rozważyć przyspieszenie tych procedur – podkreślił Hołownia. Z kolei wiceszef Kancelarii Prezydenta mówił, że prezydent jest zawsze gotowy na rozmowę z marszałkiem.

– Jeśli marszałek Sejmu zwraca się o takowe spotkanie, to pan prezydent działa w myśl zasady, że drzwi Pałacu Prezydenckiego do rozmowy, do dialogu, do tego, aby debatować, rozważać ważne dla Polaków sprawy, zawsze są otwarte – zadeklarował.