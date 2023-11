Nagły zwrot ws. kandydata PiS na marszałka Senatu. "Będziemy rozmawiać"

Na początku ubiegłego tygodnia Marek Pęk podzielił los Elżbiety Witek i jego kandydatura na wicemarszałka Senatu przepadła w głosowaniu. Teraz okazuje się, że senator PiS być może jednak będzie pełnił tę funkcję. – Myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać – stwierdził w niedzielę poseł Michał Kobosko z Polski 2050. Za kandydaturą Pęka opowiada się także Nowa Lewica.

Marek Pęk (drugi z prawej) zostanie jednak marszałkiem Senatu? Fot. Piotr Molecki / East News

W ubiegły poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość nie miało szczęścia w głosowaniach w obu izbach parlamentu. Po tym, jak Elżbieta Witek nie została najpierw marszałkinią, a później wicemarszałkinią Sejmu, przedstawiciel tej partii Marek Pęk również nie dostał wystarczającej liczby głosów, aby zostać wicemarszałkiem Senatu.

Marek Pęk zostanie jednak marszałkiem Senatu? Koalicja zmienia zdanie

Marek Pęk zdobył jedynie 33 głosy senatorek i senatorów (wszyscy z PiS) spośród stuosobowego składu izby wyższej parlamentu. Wicemarszałkami Senatu zostali natomiast Rafał Grupiński (Koalicja Obywatelska), Magdalena Biejat (Lewica) oraz Michał Kamiński (Trzecia Droga).

Teraz okazuje się jednak, że senator PiS być może zostanie wybrany na ten urząd. Politycy nowej sejmowej większości podkreślają, że w przypadku kandydatury Elżbiety Witek w Sejmie ich decyzja była właściwa, jednak w przypadku Marka Pęka zmienili już narrację.

Czytaj także: https://natemat.pl/308513,kim-jest-marek-pek-senator-ma-zastapic-karczewskiego-sylwetka

W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" antenie Polsat News posłanka Anna-Maria Żukowska z Nowej Lewicy stwierdziła, że senatorowie z jej partii na najbliższym posiedzeniu mogą zmienić stanowisko ws. kandydatury senatora PiS. – Sądzę, że marszałek Pęk zostanie wybrany na tę funkcję – powiedziała.

– Odbędzie się spotkanie naszego klubu senatorów i będą na ten temat rozmowy. Możliwa jest zmiana stanowiska, jednak poczekajmy na decyzję senatorów – dodał Robert Kropiwnicki, poseł KO.

"Nie byłem do końca przekonany"

W podobnym tonie mówił też poseł Michał Kobosko z Polski 2050. – Myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać. Nie byłem do końca przekonany, że to była właściwa decyzja – stwierdził. Zaznaczył przy tym: – Oczywiście jestem świadomy wielu wypowiedzi marszałka Pęka, które były obraźliwe dla opozycji.

Do sprawy odniosła się także prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Jak stwierdziła, decyzja senatorów ws. kandydatury Marka Pęka była dla niej niezrozumiała. – Cieszy deklaracja państwa posłów, co do możliwości zmiany stanowiska – powiedziała.

Dodajmy, że nie wszyscy senatorowie PiS głosowali "za" kandydatami KO, TD i Lewicy na wicemarszałków Senatu (Grupińskiego poparło 17 senatorów klubu PiS, Biejat – 3, Kamińskiego – 4). Każdą z tych kandydatur poparł natomiast Marek Pęk.