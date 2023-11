Zapytano ją o parki narodowe. Kandydatka na ministrę środowiska poległa

Paulina Hennig-Kloska jest wymieniana jako kandydatka na ministrę klimatu i środowiska. Robert Mazurek postanowił sprawdzić jej wiedzę przyrodniczą i zapytał o parki narodowe. – No tak, wiem, oczywiście – zapewniała posłanka, po czym okazało się, że...jednak nie wie. Podała niemal trzykrotnie mniejszą liczbę niż w rzeczywistości.

Dziennikarz zapytał o parki narodowe. Kandydatka na ministrę klimatu i środowiska poległa Fot. RMF x.com/@RozmowaRMF

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej" to Paulina Hennig-Kloska ma zostać szefową resortu środowiska w rządzie Donalda Tuska. Znany dziennikarz RMF postanowił sprawdzić wiedzę przyrodniczą kandydatki opozycji.

Hennig-Kloska ministrą klimatu i środowiska?

– Paulina Hennig-Kloska upiera się, że jest tylko posłanką Trzeciej Drogi, partii Szymona Hołowni Polska 2050. Ale i tak wszyscy mówią, że będzie ministrem klimatu i środowiska – powitał ją w studiu Robert Mazurek.

Dziennikarz wypunktował, że opozycja zapowiadała, że jeśli utworzy rząd, będzie brać pod uwagę kompetencje przyszłych ministrów. Mazurek zasugerował, że w swojej politycznej karierze Hennig-Kloska zajmowała się innymi sprawami niż środowisko.

Mazurek zarzuca posłance brak wiedzy

– Rozumiem, że skoro tam jest ten klimat również wciśnięty między skarb i energię, to daje pani mandat do tego, by być teraz specjalistą od ochrony środowiska i klimatu – żartował prowadzący.

– Jeżeli mówimy o moich kompetencjach, to ja całe życie nie robię nic innego, jak zajmuję się realną gospodarką – stwierdziła posłanka Polski 2050. Polityczka zaznaczyła jednak, że środowisko również leży w obszarze jej zainteresowań, bo od lat ratuje Pojezierze Gnieźnieńskie.

Prowadzący nie dawał za wygraną. Utrzymywał, że jego gościni nie nadaje się na ministrę klimatu i środowiska, bo ma ani przyrodniczego wykształcenia, ani doświadczenia.

– Nie mam żadnej teki ministra, to pierwsza rzecz. Druga rzecz nie dam się wciągnąć w taką dyskusję – odpierała ataki Hennig-Kloska.

Nie wiedziała ile jest parków narodowych

Robert Mazurek zmienił taktykę i postanowił sprawdzić kompetencje posłanki "w praktyce". Zadał parlamentarzystce podstawowe pytanie- ile jest w Polsce Parków Narodowych?

– No tak, wiem, oczywiście. Tam kilka, osiem, dziewięć. Nie będzie mnie pan teraz przepytywał – odparła Hennig-Kloska.

Okazało się, że jest w błędzie. Robert Mazurek wyjaśnił, że prawidłowa odpowiedź to 23. Dodał, że ostatni park narodowy w Polsce powstał jeszcze za czasów rządu Jerzego Buzka. Dziennikarz chciał się dowiedzieć, czy rząd opozycji demokratycznej zamierza utworzyć jakieś nowe.

– Wola polityczna jest taka, aby zwiększać powierzchnię kraju objętą parkami narodowymi i to również jest zapisane w naszych postulatach i bodajże w umowie koalicyjnej – powiedziała posłanka.

Co wiemy o rządzie Tuska?

Jak pisaliśmy wcześniej, według polityków opozycji, rząd Donalda Tuska ma być już praktycznie gotowy. Informację potwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński.

– Pan premier Donald Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet, jest po wszystkich rozmowach – poinformował w TVN24 Kierwiński. Na pytanie, czy cały, polityk przyznał, że "zawsze jest ostatnie 5 proc. niepewności". Deklarację Kierwińskiego potwierdziła też wspomniana Hennig-Kloska.

Póki co, wiadomo, że szefem nowego rządu będzie Donald Tusk, a wicepremierami mają zostać szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Reszta gabinetu nie jest na razie znana.

