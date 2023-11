Marszałek Sejmu Szymon Hołownia został zapytany w czwartek, czy premier Mateusz Morawiecki kontaktuje się z nim ws. planów politycznych – w tym głosowania dotyczącego votum dla jego rządu. Odpowiedź Hołowni była nieco zaskakująca, gdyż użył słów piosenki "Opowiadaj mi tak" Zbigniewa Wodeckiego.

Hołownia zapytany o kontakty z Morawieckim. Odpowiedział znaną piosenką. Fot. YouTube.com/Sejm RP

Oryginalna odpowiedź Hołownia ws. kontaktów z Morawieckim

– Gorące pragnienia premiera Morawieckiego – takie trochę nieśmiałe, skrywane, że chciałby się spotkać – ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko "Dzień dobry", ale nic więcej, doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze znany utwór Zbigniewa Wodeckiego – odpowiedział na to pytanie marszałek Sejmu.

Potem Szymon Hołownia zacytował piosenkę "Opowiadaj mi tak".

Poniżej jest fragment piosenki "Opowiadaj mi tak" Zbigniewa Wodeckiego.

Hołownia podkreślił też, że mimo że studiował przez pięć lat psychologię, to nie umie tak "dać kosza Morawieckiemu", żeby do niego dotarło, że "nikt nie chce z nim tego rządu robić". W ocenie Hołowni to jest gra na czas ze strony Morawieckiego. – Niech pan zakończy tę farsę – zaapelował do Morawieckiego.

PiS nie jest w stanie utworzyć rządu

Przypomnijmy, że w wyborach 15 października PiS jako komitet otrzymał najwięcej głosów, ale sejmową większość zdobyły partie demokratycznej opozycji, które podczas kampanii obiecywały Polkom i Polakom, że w nowym parlamencie połączą siły i odsuną Prawo i Sprawiedliwość od władzy. I tak właśnie się stało, czego wyrazem był wybór Szymona Hołowni, lidera Polski 2050/Trzeciej Drogi na marszałka Sejmu.

Mimo to misję tworzenia nowego rządu prezydent Andrzej Duda powierzył nie sejmowej większości, ale właśnie Prawu i Sprawiedliwości, czyli partii, z której się wywodzi. Na premiera został desygnowany Mateusz Morawiecki.

To opóźnia powstanie nowego rządu Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, na którego czele zgodnie z umową koalicyjną ma stanąć Donald Tusk.

Rząd Tuska. Nowe informacje

Jak zatem będzie wyglądał już trzeci w historii rząd Donalda Tuska? O tym w czwartkowy poranek mówili Joanna Mucha z klubu Polska 2050-Trzecia Droga oraz Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.

Współpracowniczka Szymona Hołowni zdementowała doniesienia, według których to ona stanie na czele Ministerstw Zdrowia. – Propozycja dotycząca MZ nie leży na stole, nie padła. Nie ma takiej propozycji, to był fakt wyłącznie medialny, nie otrzymałam takiej propozycji – poinformowała w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET.

Joanna Mucha wspomniała za to nazwisko innej, bardziej prawdopodobnej kandydatki na szefową resortu zdrowia w gabinecie Tuska. – Mówi się o Izabeli Leszczynie. Jestem przekonana, że sobie poradzi – stwierdziła posłanka. Więcej na ten temat w tekście w tym linku.

