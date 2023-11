Joaquin Phoenix to istny kameleon. Wybraliśmy 5 najlepszych filmów, w których zagrał

Joaquin Phoenix dał się poznać widzom jako aktor-kameleon, który daje z siebie wszystko, niezależnie od tego, kogo gra. Do kin trafił właśnie dramat biograficzny "Napoleon" w reżyserii Ridleya Scotta, w którym zdobywca Oscara wciela się w tytułowego francuskiego przywódcę. Wcześniej powierzono mu kreację arcywroga Batmana oraz psychopatycznego cesarza. Oto najlepsze filmy, w których wystąpił hollywoodzki gwiazdor.

Joaquin Phoenix i jego najlepsze role (LISTA). Fot. kadr z filmu "Joker"; DreamWorks / Universal Pictures / Scott Free Productions / Collect

Najlepsze filmy z Joaquinem Phoeniksem (LISTA)

1. Bo się boi

W "Bo się boi" (ang. "Beau Is Afraid") Joaquin Phoenix występuje jako znerwicowany Beau, który wyrusza w surrealistyczną podróż do domu. Wieść o śmierci matki zmusza mężczyznę do wzięcia udziału w jej pogrzebie. Po latach rozłąki bohater musi stanąć twarzą w twarz ze swoimi największy lękami i demonami.

Ari Aster ("Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień") przedstawia odyseję pełną czarnego humoru, refleksji i poetyckości. "Reżyser tego filmu wykorzystuje tak traumatyczne, że aż zabawne sekwencje ze swoich poprzednich dzieł i zamienia je w trzygodzinną komedię pełną złych wibracji i rytualnego upokorzenia" – recenzowała Clarisse Loughrey z "Independent".

U boku Phoeniksa wystapili m.in. Patti LuPone ("Wożąc panią Daisy"), Amy Ryan ("Zbrodnie po sąsiedzku"), Nathan Lane ("Polowanie na mysz"), Denis Menochet ("Bękarty wojny") i Armen Nahapetian ("Orville")

Gdzie obejrzeć? Canal+ i Player.

2. Gladiator

W "Gladiatorze" Ridley Scott obsadził Phoeniksa w roli samozwańczego cesarza Kommodusa, który zabił żonę i syna protagonisty, a następnie go zniewolił, zmuszając do walk na arenie. Maximus (w tej roli Russell Crowe), były generał wojsk Marka Aureliusza, pragnie zemsty na władcy i niczym Spartakus zachęca gladiatorów do buntu.

Za kreację Kommodusa 49-letni aktor otrzymał swoja pierwszą nominację do Oscara w 2000 roku (w kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy"). Phoeniksowi wieszczono wielką karierę już dużo wcześniej, ale występ w "Gladiatorze" tylko potwierdził, że jest na dobrej drodze, by podbić serce Hollywood.

Oprócz wspomnianego gwiazdora w obsadzie filmu twórcy "Obcego" wymieniono m.in. Connie Nielsen ("Adwokat diabła"), Richarda Harrisa ("Harry Potter i Kamień Filozoficzny"), Djimona Hounsou ("Krwawy diament") oraz Dereka Jacobiego ("Ja, Klaudiusz").

Gdzie obejrzeć? Netflix, SkyShowtime i Amazon Prime Video.

3. Joker

Tytułowa rola w dramacie psychologicznym "Joker" Todda Phillipsa, który powstał na podstawie losów superzłoczyńcy z komiksów DC, przyniosła Phoeniksowi pierwszą statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Film opowiada o Arthurze Flecku, aspirującym komiku / klaunie, który cierpi na zaburzenie neurologiczne przejawiające się niekontrolowanymi napadami śmiechu. Mężczyzna czuje się wykluczony przez społeczeństwo. Początkowo szuka akceptacji u innych, ale im dalej w las tym coraz bardziej kieruje się w stronę nihilizmu.

"Nigdy wcześniej czołowy antagonista Batmana nie dostał własnego filmu, a ma tyle samo fanów, co "człowiek-nietoperz". Postać klauna-przestępcy przewijała się przez duże ekrany wielokrotnie, ale nie dano jej rozwinąć skrzydeł. Joker Todda Phillipsa jest dla mnie najbardziej wiarygodny" – czytamy w recenzji Bartosza Godzińskiego w naTemat.

W "Jokerze" zagrali m.in. Robert De Niro ("Czas krwawego księżyca"), Zazie Beetz ("Deadpool 2"), Frances Conroy ("American Horror Story") i Brian Tyree Henry ("Atlanta").

Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video i HBO Max.

4. Mistrz

Freddie Quell zostaje zwolniony ze służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, którą odbywał w czasie II wojny światowej. Mężczyzna ma problemy z alkoholem i trudności z przystosowaniem się do życia poza wojskiem. W latach 50. poznaje tajemniczego wizjonera, który zdradza mu, że posiadł wiedzę na temat sensu istnienia. Bohater grany przez Joaquina Phoeniksa zostaje pomocnikiem tytułowego Mistrza, który coraz bardziej go indoktrynuje.

"'Mistrz' jest doskonale wyartykułowanym, nakreślonym i zagranym obrazem pokazującym, jak powstaje religia" – napisał w recenzji Stefan Marche z magazynu "Esquire".

Dzieło Paula Thomasa Andersona ("Aż poleje się krew" i "Licorice Pizza") trzy nominacje do Oscara - w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego dla Phoeniksa, drugoplanowego dla Philipa Seymoura Hoffmana ("Capote") i najlepszej aktorki drugoplanowej dla Amy Adams ("Ostre przedmioty").

Gdzie obejrzeć? Megogo.

5. Spacer po linie

"Spacer po linie" (ang. "Walk the Line") skupia się na życiorysie legendy muzyki country, czyli Johnnym Cashu (w tej roli Joaquin Phoenix). Na ekranie widzimy, jak muzyk wychowuje się na farmie bawełny w Arkansas. Tam dochodzi do tragedii, w której ginie jego brat. Później film przenosi nas do czasów, gdy artysta dopiero zaczyna karierę muzyczną i wdaje się w romans z piosenkarką June Carter (Reese Witherspoon).

"To schludny hollywoodzki wątek narzucony na brud prawdziwego życia, który spełnia swoje zadanie" – ocenił recenzent Chris Chang.

Biografia w reżyserii Jamesa Mangolda ("Logan" i "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia") była nominowana w aż czterech oscarowych kategoriach. Zdobyła statuetkę za najlepszą kobiecą kreację aktorską - Reese Witherspoon.

W obsadzie "Spaceru po linie" wymieniono m.in. następujące nazwiska: Ginnifer Goodwin ("Dlaczego kobiety zabijają?"), Dallas Roberts ("Mój przyjaciel Dahmer"), Robert Patrick ("Terminator") i James Keach ("Straceńcy").

Gdzie obejrzeć? Disney+.

Inne filmy z Joaquinem Phoeniksem warte obejrzenia:

"Znaki" (Disney+)

"Ona" (iTunes Store)

"C'mon C'mon" (HBO Max)

"Nigdy cię tu nie było" (Megogo i TVP VOD)

"Osada" (Disney+)

Czytaj także: https://natemat.pl/526429,jozefina-byla-starsza-od-napoleona-w-filmie-jest-dokladnie-na-odwrot