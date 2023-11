A lkohol lał się strumieniami, wszyscy świetnie się bawili, a na koniec doszło nawet do... seksu grupowego. Jedna z kobiet miała uprawiać seks z mężem i całować jednocześnie dwóch jego znajomych, ku uciesze sali obserwatorów. Takie rzeczy działy się w znanej restauracji fast food. Do erotycznych scen doszło na imprezie pracowniczej. Tylko jedna osoba się na to poskarżyła. Już tam nie pracuje.





Seks grupowy w znanej sieci fast food. To co zrobili na koniec, nie mieści się w głowie

Agnieszka Miastowska

