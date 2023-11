Hołownia miażdżąco o rządach PiS. "Sejm nie pracował w krytycznym momencie"

Katarzyna Florencka

– Na to wszystko był czas, ale ktoś zdecydował, że Sejm nie będzie pracował przez 2,5 miesiąca w krytycznym momencie roku, w którym trzeba uchwalać ustawy, które muszą działać od stycznia – stwierdził na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób odniósł się do krytyki polityków PiS i oskarżeń o to, że opóźnia ważne dla Polaków ustawy.