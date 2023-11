Wiadomo, kiedy Morawiecki wygłosi exposè. Padła już konkretna data

Prawo i Sprawiedliwość zamierza wykorzystać cały dostępny czas na opóźnienie przekazania władzy koalicji demokratycznej. Tak wynika z wtorkowej zapowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera. Zdradził on najbardziej prawdopodobną datę wygłoszenia przez Morawieckiego exposé, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania.

Padła data exposé Mateusza Morawieckiego Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Exposé Morawieckiego. Padła konkretna data

W poniedziałek po południu w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu, która zakończyła pierwszy etap misji powierzonej 13 listopada Mateuszowi Morawieckiemu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jest to tzw. pierwszy krok konstytucyjny, w którym kandydata na nowego szefa rządu wskazuje prezydent. Teraz Morawiecki ma dwa tygodnie na zgłoszenie marszałkowi Sejmu gotowości do wygłoszenia exposé i zwrócenia się do izby niższej parlamentu o wotum zaufania.

– Premier Morawiecki wygłosi exposé najprawdopodobniej w końcowym terminie wynikającym z Konstytucji, czyli 11 grudnia – poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Graffiti" w Polsat News.

Polityk PiS stwierdził również, że nowy rząd Mateusza Morawieckiego ma pełne kompetencje, również od "przedstawiania ustaw i z tego będziemy korzystać". – My chcemy przez te dwa tygodnie przedstawić projekty ustaw m.in. takie, które są tożsame z niektórymi programami politycznymi innych partii i w ten sposób wywrzeć presję polityczną na przyjęcie deklaracji programowych, które zostały złożone w czasie kampanii – mówił Müller.

Większość sejmowa ma już gotowy rząd

Utworzony w poniedziałek rząd Morawieckiego nieprzypadkowo nazywany jest rządem "dwutygodniowym" – po wygłoszeniu exposé premier będzie musiał bowiem poprosić Sejm o wotum zaufania. Prawo i Sprawiedliwość nie dysponuje jednak niezbędnymi głosami.

248 mandatów – znacznie więcej niż wymagane 231 – ma natomiast nowa dotychczasowa opozycja, która podpisała już umowę koalicyjną dotyczącą utworzenia własnego rządu. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) oraz Lewica zamierzają powołać własny gabinet, z Donaldem Tuskiem w roli premiera.

W sprawie możliwej daty utworzenia rządu Tuska głos zabrał już wcześniej Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – 15 grudnia to termin orientacyjny. Mam nadzieję, że to będzie wcześniej – stwierdził. – Dzisiaj wychodzi na to, że jeżeli zostaną dochowane wszystkie terminy, moglibyśmy mieć rząd już nawet 11 lub 12 grudnia – dodał.

Pojawiły się też spekulacje, że prezydent Andrzej Duda będzie chciał opóźnić zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska tak, aby zrobić to 13 grudnia, czyli w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Nawiązał do tego sam Tusk w mediach społecznościowych. "13 grudnia, czyli dzień św. Łucji. Święto słońca i światła. Fajna data na dobry początek. Niektórzy obchodzą, ją śpiąc do południa" – napisał w serwisie X lider PO.