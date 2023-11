– To nie popcorn, ale miód na moje serce, to co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej izbie, o tym, że ta izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków – stwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zarzucił Hołowni opóźnienie prac nad ustawami.





Ależ riposta Hołowni! Tak zareagował w Sejmie na zarzuty Morawieckiego

Katarzyna Florencka

