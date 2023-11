Kto będzie rozliczał PiS? Ważny poseł PO wymienia nazwiska kandydatów

Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński był gościem porannej rozmowy w Radiu ZET. Polityk został zapytany o komisje śledcze, które mają badać afery Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie o ich skład osobowy. Poseł PO wymienił kilka nazwisk, wśród nich Romana Giertycha.

Marcin Kierwiński twierdzi, że Roman Giertych byłby dobrym kandydatem do komisji śledczej. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

– Jesteśmy na ostatniej prostej tych ustaleń. Ja mogę tylko powiedzieć swoje prywatne zdanie, że w tych komisjach powinny zasiadać osoby, które przez ostatnich osiem lat zajmowały się śledzeniem afer PiS – powiedział w Radiu ZET Marcin Kierwiński.

Dopytywany o konkretne nazwiska, w tym polityków KO Dariusza Jońskiego i Michała Szczerbę, stwierdził, że są to osoby z gigantycznym potencjałem. Z jego ust padło też jeszcze jedno nazwisko.

– Pan poseł Joński, pan poseł Szczerba, pan poseł Kropiwnicki ewentualnie, pan Roman Giertych. To są wszystko osoby z gigantycznym i potencjałem, i wiedzą – odpowiedział poseł PO.

Pytany o Giertycha stwierdził jednak, że nie chce przesądzać, czy wejdzie do komisji.

– Nie chcę tego przesądzać, bo to będzie jego decyzja i decyzja władz klubu, ale ja uważam, że byłby świetnym kandydatem – podkreślił Kierwiński.

Komisje ds. afer PiS

Przypomnijmy, że powstanie trzech komisji śledczych, które mają się zająć badaniem afer Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział ponad tydzień temu w Sejmie Donald Tusk.

– Po wstępnych rozmowach z panem marszałkiem Hołownią niewykluczone, że w przyszły wtorek zostanie powołana komisja ds. wyborów kopertowych. Projekty są w tej granatowej teczce. Premier Szydło miała niebieską teczkę – zapowiedział przyszły premier.

– W mojej granatowej są te projekty dot. komisji śledczych. Jestem przekonany, że do końca roku ruszą kolejne komisje ws. afery wizowej. Ta komisja ma ujawnić skalę i charakter nadużyć – dodał.

Kolejna komisja ma rozliczyć korzystanie z Pegasusa przez służby wobec polityków opozycji i osoby niewygodne dla PiS. – Mam nadzieję, że dzięki tej komisji nigdy tego typu zdarzenia nie będą już miały miejsca – podkreślił Tusk.

Joński i Szczerba do komisji? Obaj są za

Od jakiegoś czasu jako potencjalnych członków lub nawet szefów komisji śledczych wymienia się Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej. W minionym tygodniu zapytaliśmy obu polityków, czy rozmawiano już z nimi w sprawie ewentualnych nominacji.

– Na razie nie było takich rozmów – tak Michał Szczerba zareagował na pytanie naTemat ws. prac komisji śledczych o rozliczaniu afer Prawa i Sprawiedliwości. Jak jednak stwierdził, jeśli otrzyma propozycję wejścia w skład jednej z nich, nie zamierza odmawiać.

– Jeśli będę miał taką propozycję to tak, oczywiście – mówi z kolei Dariusz Joński. –Mamy tyle materiałów dowodowych, że nie będę stawiał żadnych warunków, jeśli chodzi o to, jaka komisja miałaby to być – dodał.

Polityk zaprzecza jednak, by otrzymał propozycję kierowania pracami jednego z organów, mającego na celu rozliczanie afer PiS.

Giertych ma doświadczenie

Giertych ma już doświadczenia z komisji śledczych. Od 2004 do 2007 roku był wiceprzewodniczącym komisji śledczej w sprawie PKN Orlen, która została powołana przez Sejm w celu zbadania okoliczności odwołania w lutym 2002 roku ówczesnego prezesa spółki Andrzeja Modrzejewskiego.

W 2007 roku jako wicepremier zapowiedział złożenie wniosku o wznowienie prac komisji, ale nigdy tego nie zrobił, a wkrótce potem opuścił koalicję z PiS.

