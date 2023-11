NBP dalej "broni się" banerami. Na swojej siedzibie wywiesili wielkie hasło

Na fasadzie siedziby Narodowego Banku Polskiego pojawił się nowy baner. Zaprezentowane na nim hasło dotyczy działań instytucji kierowanej przez Adama Glapińskiego. W sieci natychmiast pojawiły się zdjęcia bilbordów. "Ściana kłamstwa"; "Jest gorzej niż myśleliśmy" – komentują politycy obecnej – jeszcze – opozycji.

Nowy baner na siedzibie NBP.

Banery Narodowego Banku Polskiego są już słynne na cały kraj. W maju na jego siedzibie zawisł gigantyczny bilbord, na którym bank centralny przekonywał Polaków, że źródłami inflacji w Polsce są rosyjska inwazja na Ukrainę i skutki pandemii COVID-19.

Potem ruszył "Glapobus", o czym pisał nasz bratni portal INNPoland.pl, a w sierpniu pojawił się kolejny baner, z którego mogliśmy dowiedzieć się, że to dzięki NBP "ceny od 4 miesięcy prawie się nie zmieniły".

Wielu komentatorów uznało wtedy, że NBP – którego prezes Adam Glapiński ciągle zapewnia o swojej apolityczności oraz o niepodleganiu wpływom politycznym – dołożył swoją cegiełkę w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory parlamentarne już dawno za nami, ale Glapiński i jego ekipa nie zrezygnowali ze swojej "akcji". We wtorek na fasadzie siedziby NBP pojawił się nowy baner – z równie wielkim hasłem, jak te wywieszone poprzednio.

"Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem" – wybija się na pierwszy plan część hasła. Dalej dodano: "i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe".

Zdjęcia nowego banera opublikowali w mediach społecznościowych politycy ugrupowań, które za kilkanaście dni przejmą władzę po PiS. "Ściana kłamstwa" – skomentował na platformie X Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

"Jest gorzej, niż myśleliśmy. Jeśli NBP musi przekonywać do tego na billboardach" – napisał z kolei Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii.

Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? PiS już ma plan

Hasła "Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem" trudno nie połączyć z deklaracją polityków nowej sejmowej większości. Przypomnijmy, Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają większość, aby prezesa NBP Adama Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu.

– Analizujemy tę kwestię, bo chcemy w sposób odpowiedzialny używać tego bardzo poważnego narzędzia dyscyplinującego do odpowiedzialności politycznej, czasami też karnej polityków i funkcjonariuszy najwyższego szczebla – powiedział lider PO.

Bez komentarza nie zostawił tej deklaracji odchodzący premier Mateusz Morawiecki. Najpierw oświadczył, że inflacja jest w trendzie spadkowym, co również Polacy zawdzięczają działaniom NBP.

– Wyobraźcie sobie państwo, że każda koalicja, powstała po każdych wyborach, dochodziłaby do wniosku, że należy zmienić prezesa banku centralnego. Czy to by oznaczało, że ten prezes jest dalej niezależny? W końcu po to ustawodawca zagwarantował niezależność prezesa banku centralnego na sześć lat w Konstytucji, aby nie można było uprawiać teatru politycznego – stwierdził Morawiecki.

I dodał: – Będę rozmawiał z przedstawicielami wielkich międzynarodowych instytucji finansowych – Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Centralnego – aby zwrócić ich uwagę, że to, co zamierza zrobić Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, jest największym zamachem na niezależność banku centralnego.

Konflikt w NBP

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, na początku listopada Polacy dowiedzieli się, że w Narodowym Banku Polskim jest ostry konflikt pomiędzy Adamem Glapińskim a członkiem zarządu Pawłem Muchą. Były prezydencki minister zarzucił Glapińskiemu m.in. "niewykonywanie obowiązków" na stanowisku prezesa NBP.

W odpowiedzi na te zarzuty bank centralny wydał komunikat.

"Za nieakceptowalne uznaje się postępowanie pana Pawła Muchy, członka zarządu NBP, w szczególności polegające na wytwarzaniu atmosfery zagrożenia, rozliczeń, konfliktu, bezpodstawnych próbach narzucania wyłącznie własnego punktu widzenia, bezzasadnej krytyce współpracowników i prezesa NBP, a także wszystkie inne działania sprzeczne z Zasadami Etyki Pracowników Narodowego Banku Polskiego" – napisano.

Niedługo po tym, jak sprawa ujrzała światło dzienne, Adam Glapiński stwierdził na konferencji prasowej, że żadnego konfliktu w NBP nie ma.