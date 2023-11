Bulwersujące potrącenie rowerzysty. Policja zaapelowała do kierowców

Zimowe warunki pogodowe powinny skłonić do szczególnej ostrożności na drogach. Opady śniegu i deszczu, a także śliska nawierzchnia sprawiają, że o tragedię nietrudno. Przekonał się o tym dotkliwie potrącony przez auto rowerzysta z Lubuskiego. Policjanci apelują do kierowców o szczególne skupienie i ku przestrodze publikują mocne nagranie z chwili potrącenia.

Potrącenie rowerzysty w Gubinie. Policja ostrzega i publikuje mocne nagranie Fot. Lubuska Policja

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek (17.11) na skrzyżowaniu ulic 3 Maja z Dąbrowskiego w Gubinie (woj. lubuskie). Kierowca samochodu osobowego nie chciał ustąpić pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się rowerzyście, którego w efekcie potrącił.

Dotkliwe potrącenie rowerzysty w Gubinie

Informację o zdarzeniu przekazała lubuska policja. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego oraz patrol policji z drogówki. Rowerzysta trafił do szpitala.

– Rowerzysta z obrażeniami został zabrany do szpitala w Krośnie Odrzańskim, gdzie po badaniach zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy – powiedziała kom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Przypomnijmy, że według ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1997 r., wypadek drogowy to "zdarzenie mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób." Zgodnie z prawem za ranną ofiarę wypadku drogowego "uznaje się osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała pomoc lekarską".

Trudne warunki na drogach zimą

W związku ze zdarzeniem policjanci apelują do wszystkich kierowców o ostrożność, a na stronie lubuskiej komendy opublikowali też nagranie z monitoringu, na którym uchwycono moment wypadku.

Rozsądek i uważność powinno się zachować w szczególności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i skrzyżowań. To szczególnie ważne zwłaszcza zimą, gdy szybko zapada zmrok, a nawierzchnia dróg bywa śliska.

– Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zachowania ostrożności i koncentracji na drodze – zaapelowała kom. Justyna Kulka.

Policja apeluje o szczególną ostrożność

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, może spowodować tragiczny wypadek. Nie jest tajemnicą, że zimowa aura potrafi ograniczyć widoczność, a padający deszcz czy śnieg wydłuża drogę hamowania.

Funkcjonariusze zwrócili się też pieszych i rowerzystów, podkreślając, że każdy powinien zadbać o to, aby być dobrze widocznym. Ułatwić może to choćby kamizelka odblaskowa, brelok, opaska lub światełko na rowerze. Dzięki temu, poruszając się po słabo oświetlonej drodze, ma większe szanse bycia dostrzeżonym przez kierowcę.

Funkcjonariuszka podkreśliła też, o odblaskach warto pamiętać nie tylko w terenie niezabudowanym, gdzie są obowiązkowe, ale także w mieście.

Pogodowy zwrot akcji

Zdaniem synoptyków grudzień ma przynieść pogodowe zmiany. Według długoterminowych prognoz zimne masy powietrza pozostaną nad kontynentem co najmniej do końca pierwszej dekady grudnia. Ma temu sprzyjać niska aktywność Oceanu Atlantyckiego.

W połowie nadchodzącego miesiąca dotrą do nas łagodniejsze masy powietrza, ale średnia temperatura nie powinna wzrosnąć powyżej 0-2 st. C. Meteorolodzy ostrzegają, że nie ominą nas zimowe akcenty, choć nie wszędzie wystąpi całodobowy mróz. Prawdopodobnie najsroższa zima utrzyma się na wschodzie i w górach do końca roku. Prognozę tę potwierdzają mapy anomalii temperatury.

Przewidywania pokazują, że do końca roku zima będzie raczej łagodna, ale nie tak ciepła jak w ubiegłych latach.

