W Sejmie ruszył sąd nad Sasinem. Padły dwa mocne zarzuty

W Sejmie ruszyła debata o komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. – Zachowywaliście się, jakbyście mieli rządzić wiecznie – zwrócił się do PiS sprawozdawca Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. – To absolutnie niekonstytucyjne zachowanie Platformy Obywatelskiej – odpowiadał Przemysław Czarnek.

Zbigniew Konwiński z KO przedstawił argumenty za powołaniem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter

– Pandemia była wszędzie. Ale nad Wisłą była jedna z największych umieralności. Bo wy, zamiast z nią walczyć, myśleliście, jak na niej zarabiać i jak zwiększać swoje szanse wyborcze – mówił do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. – Złodziejstwo zawsze będzie złodziejstwem – mówił przedstawiciel KO, uzasadniając potrzebę komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Konwiński do PiS ws. komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

– Podejmowaliście działania niezgodne z prawem. Dwie decyzje mam przed sobą, premiera Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 roku. To bardzo ważna data, która będzie pewnie wielokrotnie pojawiać się w pracach komisji śledczej – mówił Konwiński.

Czytaj także: "Opozycję podsłuchiwał PiS i SB". Mocny początek prac nad powołaniem komisji śledczych I dalej przy pierwszej wymienionej decyzji cytował premiera Morawieckiego: "Polecam Poczcie Polskiej realizację działań". Chodziło o czynności zmierzające do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Zwrócił się do Jacka Sasina, że nie uniknie odpowiedzialności, mimo że polecenie wydał premier. Drugą decyzją, o której mówił Konwiński, była ta dotycząca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Również chodziło o komunikat Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia, wzywający PWPW do wydrukowania odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Konwiński do PiS: Podejmowaliście działania niezgodne z prawem

Następnie poseł KO przeszedł do podsumowania, raz jeszcze zarzucając PiS nielegalne działania. – Podejmowaliście działania niezgodne z prawem, polegające na tworzeniu procedur wyborczych bez odpowiednich uregulowań prawnych przed 18 kwietnia 2020 roku – przekonywał Konwiński. – W stanie prawnym to PKW określa wzór i rozmiar karty wyborczej w pakiecie wyborczym – mówił. Zwrócił uwagę, że to akt prawny Państwowej Komisji Wyborczej obowiązywał wszystkich, w tym Pocztę Polską i PWPW. – Nigdzie tu nie ma mowy o Poczcie Polskiej ani o Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – argumentował, powołując się na akt prawny PKW. Następnie wspomniał o ustawie dotyczącej wyborów prezydenckich, przekazanej wówczas Senatowi, że nie było wiadomo, czy i kiedy wejdzie w życie. – Wydawanie zatem ,w związku z brzmieniem tego dokumentu, jakichkolwiek poleceń oraz podejmowanie innych działań w celu organizacji wyborów, naraziło Skarb Państwa na znaczne koszty – mówił Konwiński. Przytoczył, zwracając się do "panów Sasina i Morawieckiego", artykuł 231 paragraf 1 kodeksu karnego: "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". – I po co wam to było, panowie? – podsumował. Następnie przytoczył też dokument Najwyższej Izby Kontroli, negatywnie oceniający decyzję o wyborach kopertowych w świetle prawa. – Obiecaliśmy to wyborcom i dziś ruszamy po sprawiedliwość – zakończył swoje wystąpienie Konwiński.

Czarnek: Uchwała o komisji śledczej wykaże działanie niekonstytucyjne

Stanowisko KP PiS przedstawił Przemysław Czarnek. – Zgłosiliście projekt uchwały, która wykaże absolutnie niekonstytucyjne działanie Platformy Obywatelskiej i całej opozycji, która okaże się niedemokratyczna. Argumentował, że Elżbieta Witek, zarządzając wybory na dzień 10 maja, spełniała obowiązek konstytucyjny.