Gwiazdy "Królowych Życia" żegnają Gabriela Seweryna. Opublikowały wzruszające wpisy

Śmierć Gabriela Seweryna wstrząsnęła światem show-biznesu. Przykra informacja najbardziej uderzyła w gwiazdy programu "Królowe życia" TTV, z którym projektant był związany. Teraz bohaterki formatu żegnają swojego kolegę w mediach społecznościowych. Słowa Laluny Unique dają do myślenia.

Gabriel Seweryn nie żyje. Gwiazdy "Królowych życia" TTV żegnają projektanta Fot. instagram.com / @justuniquebyisabel; @lala_laluna_official

Gabriel Seweryn zmarł 28 listopada w szpitalu w Głogowie. Kilka godzin wcześniej narzekał na ból w klatce piersiowej i duszności. W sieci nieustannie krążą fragmenty relacji live, w której projektant futer błaga o pomoc.

Skarżył się na przeszywający ból, krzyczał i kilkukrotnie wspominał, że nie może liczyć na pomoc pogotowia, które – co zastanawiające – stało niedaleko niego. Zanosząc się od płaczu, błagał o pomoc.

– Ja naprawdę umrę, chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie mam problemy. Jak mnie szykanują. Niech zobaczą, że to ja. Ostatecznie gwiazdor "Królowych życia" trafił na oddział ratunkowy.

– Około godziny 15:30 pacjent (Gabriel Seweryn – przyp. red.) został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia – przekazała rzeczniczka placówki medycznej.

– Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny – dodała.

Nie jest tajemnicą, że Gabriel Seweryn był jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów programu TTV "Królowe życia". Ze swoim ówczesnym partnerem, Rafałem Grabiasem, zaskarbili sobie sympatię widzów i zgromadzili prawdziwą rzeszę fanów.

Wiadomość o niespodziewanej śmierci pogrążyły w smutku fanów kultowego programu, jak również jego bohaterów. Kolejne gwiazdy ubolewają w mediach społecznościowych nad rychłym odejściem projektanta. Izabela Macudzińska postanowiła opublikować relację upamiętniającą jej kolegę z programu. "Spoczywaj w pokoju" – dodała celebrytka.

Laluna Unique również postanowiła wspomnieć Seweryna. Gwiazda "Królowych życia" w relacji na Instagramie opublikowała artykuł na temat śmierci projektanta, opatrując go smutnym komentarzem. Dodatkowo influencerka dodała poruszający apel.

"Spoczywaj w pokoju. Amen… Za szybko nas opuściłeś. Dlatego tyle razy mówię: Dbajcie o każdą chwilę w swoim życiu, bo nie znacie ani dnia, ani godziny" – podsumowała.

Przypomnijmy, że kobiety poznały Seweryna podczas nagrywania programu TTV "Królowe życia". Bardzo szybko dołączyli do grona ulubieńców formatu i zyskali szeroką popularność.

Internauci nadal publikują w sieci kondolencje oraz wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego. Niespodziewana śmierć Gabriela Seweryna była dla nich ogromnym zaskoczeniem. Przyczyny śmierci gwiazdora TTV wciąż nie są znane.

"Szok... lubiłam go za to, że był sobą w tym świecie pełnym norm i ograniczeń... Szkoda"; "Nie mogę w to uwierzyć! Wyrazy współczucia dla bliskich"; "Szkoda człowieka..."; "Wyrazy współczucia dla rodziny. Odszedł piękny człowiek… kolorowy ptak, świat będzie uboższy…" – czytamy w komentarzach.