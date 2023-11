Koniec z "ruskomisją" w wersji Cenckiewicza. Sejm odwołał cały jej skład

Sejm w środę wieczorem zajął się komisją ds. wpływów rosyjskich, czyli tzw. lex Tusk. Izba niższa zdecydowała, że zostanie odwołany z niej szef tego gremium Sławomir Cenckiewicz. Następnie taką samą decyzję podjęto ws. jej innych członków: Łukasza Cięgotury, Andrzeja Kowalskiego, Arkadiusza Puławskiego, Marka Szymaniaka, Michała Wojnowskiego, Andrzeja Zybertowicza oraz Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego.

Komisja ds. wpływów Rosji. Jest finalna decyzja Sejmu w tej kwestii. Fot. Sejm

W środę w Sejmie odbyło się głosowanie nad odwołaniem członków komisji ds. rosyjskich wpływów. Ale zanim to się stało, głos zabrał najpierw ze strony wnioskodawców wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Padły bardzo mocne słowa pod adresem rządu PiS.

Sejm zajął się członkami komisji ds. rosyjskich wpływów

– Skierowaliście do tej komisji ludzi, którzy mieli na Nowogrodzkiej napisany raport. Próbowaliście za jej pomocą wyeliminować ludzi, którzy latami budowali swoją pozycję na arenie międzynarodowej – przypomniał.

– Kiedy wprowadzaliście standardy krajów autorytarnych, na Kremlu strzelały korki od szampana – wskazał. I dodał: – Ale przegraliście wybory. Dlatego, że Polacy sprzeciwili się rosyjskim metodom w Polsce. Polacy sprzeciwili się temu, by stać się kolejną Białorusią czy Rosją.

Następnie na mównicy sejmowej pojawił się premier Mateusz Morawiecki i atakował partie demokratyczne.

– Gdyby się nie bali tej komisji, pozwoliliby jej dalej działać – stwierdził premier. Potem dodał, że Budka "odwracał kota ogonem". Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Cały skład komisji Cenckiewicza odwołany

W głosowaniu zdecydowano następnie, że zostanie odwołany szef tego gremium Sławomir Cenckiewicz. Następnie taką samą decyzję podjęto ws. jej innych członków: Łukasza Cięgotury, Andrzeja Kowalskiego, Arkadiusza Puławskiego, Marka Szymaniaka, Michała Wojnowskiego, Andrzeja Zybertowicza, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego.

Tutaj przypomnijmy jedynie, kim był jej szef. Cenckiewicz to dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jeszcze w czerwcu znany historyk zaprzeczał, by PiS złożył mu propozycję wejścia w skład komisji. W rozmowie w Onecie oskarżał media, które publikowały nieoficjalne doniesienia na ten temat, że powielają fake news. – Chyba pan nie myśli, że przyszedłem tu pana i widzów okłamywać – powiedział dziennikarzowi współautor wydanej w 2008 roku "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii".

Kim jest były już szef komisji Sławomir Cenckiewicz?

Cenckiewicz był również doradcą Antoniego Macierewicza, wiceministra obrony narodowej za pierwszych rządów PiS. Bardziej znany stał się jednak jako przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Funkcję tę powierzył mu w 2006 roku minister Radosław Sikorski.

W tym samym roku autor ponad 200 prac naukowych i 30 książek historycznych został członkiem rady nadzorczej państwowej spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Stracił tę posadę kilka tygodni po tym, jak PiS przegrał wybory i do władzy doszła Platforma Obywatelska. W 2016 roku Antoni Macierewicz kilka tygodni po wygranej PiS powierzył Cenckiewiczowi funkcję pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. reformy archiwów wojskowych.

O Cenckiewiczu było też głośno z powodu kontrowersyjnego serialu "Reset", który nakręcił z byłym rzecznikiem regionalnym PiS, a teraz pracownikiem TVP, Michałem Rachoniem.

Materiał dotyczył wpływu Rosji na polskie życie publiczne. – Mi w ogóle nie przyświeca idea oskarżania Donalda Tuska i kogokolwiek. Mnie interesuje przeszłość – komentował swoje zaangażowanie Cenckiewicz. W druku sejmowym poseł PiS Piotr Kaleta chwali go za "nieskazitelny charakter" – podobnie jak pozostałych kandydatów.

