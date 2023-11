Poseł podzielił się anegdotą z korytarza sejmowego. Pokazała, jak wielkie ego ma Kaczyński

Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie jest bohaterem wielu sytuacji, które można uznać co najmniej dziwne. Kolejną był incydent z posłałem Koalicji Obywatelskiej Witoldem Zembaczyńskim. Prezes PiS irracjonalnie zareagował na zwykle "dobry wieczór" z ust posła KO. – Panie prezesie, chłopcze – poprawił go Kaczyński. – Prezes jest zdecydowanie w momencie zdestabilizowania, że rzeczywiście musi być chroniony, bo on w tej chwili może zrobić coś, co PiS-owi dramatycznie zaszkodzi – ocenił to zdarzenie w rozmowie z naTemat.pl sam Zembaczyński.

"Panie prezesie, chłopcze" . Incydent z Kaczyńskim i Zembaczyńskim w Sejmie. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Witold Zembaczyński opowiedział naszej redakcji, że incydent z prezesem PiS miał miejsce w okrągłym korytarzu w Sejmie, przy samej sali posiedzeń, gdzie nie mają już wstępu dziennikarze.

– Pojawił się prezes prowadzony przez panią poseł Bartuś w pełnej krasie. I co ciekawe – z ochroniarzem, z tego co widzieliśmy – zaczął swoją relację poseł KO.

Incydent Kaczyńskiego i posła KO. Irracjonalna reakcja prezesa

– Tam na knapie siedział Krzysztof Truskolaski, bo nogę unieruchomioną w ortezie. I do tego Konrad Frysztak i jeszcze paru posłów. Staliśmy, rozmawialiśmy i wchodzi prezes – dodał.

W to tym momencie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Ponieważ ma długą tradycję pogadanek z prezesem, to od razu zwróciłem się ku niemu i mówię: "Dobry wieczór, prezesie" – kontynuował.

Kaczyński po tych słowach się zatrzymał. – Zatrzymał się, obrócił się, paluszkiem przed twarz i mówi: "Panie prezesie, chłopcze" – taką odpowiedź usłyszał Zembaczyński.

Obecni na miejscu inni posłowie zaczęli to szybko komentować. – "Dziadkowi spadł sufit na głowę" po "jaśnie panie" – mówił nam polityk KO. Sam Zembaczyński, jak opowiadał, rzucił Kaczyńskiemu: – Czemu nie misiaczku.

Z relacji posła wynika, ze prezes się zagotował i w otoczeniu swoich posłów poszedł na salę plenarną w stronę ław PiS-u.

Zembaczyński w rozmowie z naTemat.pl zwrócił także uwagę, że z "prezesem hulał się jakiś tajemniczy ochroniarz".

– Powiem szczerze: prezes to absolutna rozsypka. Jest tak niestabilny, że od razu wróciła mi w pamięci sytuacja, kiedy z mównicy używał słowa, że "są panami".

Chodzi o dokładnie o słowa: – Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych. Padły one z ust Kaczyńskiego w 2017 roku i zostały uznane za pogardę i arogancję.

Dlatego też zdaniem Zembaczyńskiego widać, że Kaczyński tkwi nadal w tym punkcie. – Uważa swoich oponentów, którzy go pokonali za chłoptasiów, chłopców. Mimo że mam 43 lata, nie czuję się urażony – podkreślił.

– Niemniej jednak widać, że prezes ma swoje fetysze. Uważa jedne osoby za cenne swoje uwagi, a inne ignoruje – tłumaczył nam poseł KO.

Zembaczyński: Prezes jest niestabilny i rozemocjonowany

Jak podkreślił, to jest różnica między nim a Donaldem Tuskiem. Przypomniał przy tym środową sytuację z Dariuszem Mateckim i Jackiem Ozdobą z klubu PiS. – Jak tylko człowiek się do prezesa zbliżał, bo chciał podjeść do jego ławy, to wyskakiwał Andzel, Błaszczak. Terlecki. Tworzyli żywy mur. A kiedy było widać, ze Ozdoba idzie z tym zdjęciem do Tuska, to byłem pewien, że Tusk wiedział, co zrobić. Jego nie trzeba bronić. (...) Tusk jest stabilnym politykiem, a prezes jest niestabilny i rozemocjonowany – zauważył.

– Prezes jest zdecydowanie w momencie zdestabilizowania, że rzeczywiście musi być chroniony, bo on w tej chwili może zrobić coś, co PiS-owi dramatycznie zaszkodzi. Jest w emocjonalnej rozsypce. To jest pewne – podsumował.

W sprawie ochrony Kaczyńskiego przypomnijmy, że Kaczyński do tej pory przychodził do Sejmu w obstawie prywatnej ochrony. Interwencję w tej sprawie zapowiedział już nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z nowych informacji wynika, że prezes PiS tym "przywilejem" będzie się cieszył już tylko nieco ponad miesiąc. Więcej na ten temat piszemy w tekście pod tym linkiem.