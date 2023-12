"Komórkę wygodniej wziąć do łazienki". Pytamy ludzi, dlaczego i kiedy oglądają porno w pracy

Oglądanie porno w pracy? Przecież to nienormalne i chore! Tak pomyśli większość osób. Reszta się... zarumieni. Okazuje się bowiem, że coś tak niedorzecznego nie jest wcale ewenementem. Zapytaliśmy ludzi, którzy to robią, dlaczego właściwie to robią.

Oglądanie porno w pracy wcale nie jest niszowym zajęciem Fot. Andriy Popov / East News, Vika_Glitter / Pixabay

Zdarzało mi się oglądać porno w pracy – oczywiście w celach zawodowych. Pierwsze co przychodzi mi do głowy, to filmy erotyczne z covidem w roli głównej, które zaczęły "wirusowo" powstawać zaraz na początku pandemii. Musiałem obejrzeć chociaż fragmenty, by wiedzieć, o czym pisze. I porobić screeny.

Co piąta osoba ogląda porno w pracy? Pandemiczne home office mogło mieć na to wpływ

To właśnie pandemia mogła wpłynąć na rozpowszechnienie zjawiska, o którym jest ten artykuł. Wielu osób poszło na home office i w nim zostało. Oglądanie porno w pracy więc nigdy nie było tak, hmmm, łatwe. Takie zresztą są hipotezy wynikające z najnowszego badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii.

Ofcom (organ państwowy w UK kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji) ustalił na próbie niemal 14 mln osób, że 21 procent z nich ogląda pornografię między 9 a 17:30 (średnio przez 55 minut). To typowe godziny pracy, więc wnioski nasuwają się same.

Badacze nie są tylko przekonani, czy może to mieć związek z pandemią i rosnącą popularnością pracy zdalnej – nie mają do czego porównać, bo nie robili takich ankiet przed 2019 rokiem. Nie da się ukryć, że coś musi być na rzeczy.

Z drugiej strony mamy artykuł o tym zagadnieniu z 2018 roku. Przeczytamy w nim, że np. porno nie oglądają tylko szeregowi pracownicy. "40 proc. specjalistów od bezpieczeństwa IT przyznało, że w ich firmach komputery osób zajmujących kierownicze stanowiska były zainfekowane wirusem z powodu odwiedzania stron pornograficznych" – podaje portal pulsHR.pl.

Skoro co piąta osoba robi to na Wyspach, to postanowiłem przeprowadzić minisondę wśród moich znajomych. I rzeczywiście niektórzy to robią (i ok. 30-latkowie, żonaci). Nie wszyscy, bo nie kumpluję się z sami "zwyrolami", ale faktycznie czasem sobie dogadzają, jednak tylko wtedy, gdy pracują zdalnie.

Praca zdalna ułatwia włączanie filmów erotycznych w pracy. Dla niektórych to wręcz naturalne

"W biurze nigdy tego nie robiłem, tylko w czasie pracy zdalnej. Przed pandemią też, gdy byłem na chorobowym, ale dalej pracowałem. To nie jest normalne? Chyba każdy odczuwa czasem narastające podniecenie i potrzebuje zwyczajnie sobie ulżyć. Tym bardziej, kiedy jest się daleko od najbliższej osoby" – mówi kolega.

"Kiedy czuję napięcie seksualne, odpalam (tutaj podał nazwę strony, ale nie będę robić reklamy – red.) i biję konia do jakichś POV (filmy nagrywane z "oczu" bohatera – red.). Lubię sobie czasem tak palnąć w jajo. Uważam, że to najzwyczajniejsza rzecz na świecie" – zapewnia.

Podobnego zdania jest drugi kolega (zakładam, że jest w tym sporo ironii). "Pytanie o oglądanie porno w trakcie pracy zdalnej wydaje się pytaniem retorycznym: oczywiście, że tak. Pytanie o oglądanie porno w biurze również, ma tylko bardziej partyzancki charakter. Przenosi się też raczej na inne nośniki: bardziej mobile niż desktop. Komórkę wygodniej wziąć ze sobą do łazienki" – zauważa.

Zapytałem też bliską znajomą, czy miała kiedyś taki epizod i nie zawiodłem się. "Tak, ale broń Boże w biurze na służbowym laptopie. Kiedyś na samym początku tego jak zaczęłam home office, nudziło mi się, bo nie miałam wtedy dużo obowiązków, więc włączyłam sobie film porno z nudów. To był tylko jeden jedyny raz i do tej pory jednak czuję wstyd" – żali się.

Nuda to również pretekst do TEGO w życiu kolejnego znajomego. "To jest taki efekt 'spuszczenia ze smyczy'. Są momenty, że jestem z robotą do przodu. Nie ma co robić, ale trzeba być w razie czego przy kompie. Najgorzej jak właśnie jest taki luz w pracy i jeszcze np. nie ma nikogo w domu przez kilka dni poza mną. To aż człowiek chce się 'rozerwać'. Dodatkowo mam często do czynienia z bankami zdjęć i filmów, a jestem z tych gości, że widzi kawałek cycka i nie może sobie odmówić chwilki przyjemności" – wyznaje.

Ile osób, tyle powodów oglądania porno w pracy. To z pewnością nie przejściowa "moda"

Jednak są i takie osoby, które robią to dosłownie w biurze. "Kiedyś mój znajomy przestał lubić swoją pracę, bo czuł się niedoceniany. Na wieczornych zmianach, kiedy nie było już nikogo w biurze, chodził do gabinetu szefowej i tam oglądał porno, bo mógł się zamknąć. Zaczął to robić i po jakichś dwóch miesiącach go zwolnili. Śmiał się, że może tam były kamery i to dlatego, bo nikt go nie nakrył osobiście" – opowiada mi jeszcze inna osoba.

We wspomnianym wyżej artykule seksuolożka Małgorzata Pogorzelska wyjaśnia, że ludzie robią to też w siedzibie firmy, bo np. w domu mają rodzinę i po prostu nie ma komfortowych warunków. Może to też mieć związek z samym charakterem pracy. Nie zawsze powodem jest rozładowanie napięcia seksualnego, ale emocjonalnego. Jedni zajadają stres, a inni... włączają filmy 18+.

"Pornografia jest sposobem, aby szybko, bez opuszczania pokoju, obniżyć lęk, rozładować stres, słowem: poczuć się lepiej, aby móc działać dalej. Im dłużej trwa taka forma radzenia sobie z napięciem, tym wzorzec ten staje się silniejszy, a niedługo potem osoba nabywa przekonania, że jest to jedyny skuteczny, a więc i jedyny możliwy sposób, aby funkcjonować" – mówi i ostrzega przed niebezpieczeństwem wpadnięcia w błędne koło.

Powody mogą być ekstremalnie różne – tak jak przy zwyczajnym odpalaniu pornoli. Od typowych potrzeb, przez nudę i stres, po zemstę. Od lockdownów minęło już sporo czasu, a ludzie dalej to robią. Chyba nawet WHO i Bill Gates nie spodziewali się, że jednym ze skutków ubocznych covida będzie "epidemia" oglądania porno w pracy.