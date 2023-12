Krzysztof Ibisz rapuje o byciu wiecznie młodym. Jego nagranie do SBM Starter podbija internet

Nie od dziś wiadomo, że Krzysztof Ibisz ma do siebie dystans. Od dawna w internecie krąży żart o tym, że znany prezenter jest wiecznie młody. Jedni nazywają go polskim Keanu Reevesem, drudzy wampirem. Celebryta wziął udział w konkursie SBM Starter i jako zgłoszenie wysłał nagranie, na którym rapuje o swoim wyglądzie. Wideo właśnie podbija sieć.

Krzysztof Ibisz rapuje o swoim młodym wyglądzie. Wziął udział w konkursie SBM Starter. Fot. TikTok / Krzysztof Ibisz

Krzysztof Ibisz rapuje o swoim wyglądzie (WIDEO)

Jak czytamy na stronie internetowej warszawskiej wytwórni hip-hopowej SBM Label, celem projektu "SBM Starter" jest wsparcie dla początkujących artystów. "Główną nagrodą Projektu jest podjęcie przez SBM współpracy z laureatem Projektu i zawarcie z nim umowy fonograficznej obejmującej wydanie czterech albumów" – czytamy w ogłoszeniu.

Na TikToku możemy znaleźć mnóstwo klipów przedstawiających młodych i ambitnych muzyków, którzy walczą o możliwość wejścia we współpracę z cenioną wytwórnią. Związani są z nią bowiem m.in. Mata, duet braci Kacperczyk i Bedoes.

Swoje zgłoszenie wysłał także dla żartu Krzysztof Ibisz. Jak można się domyślić, popis gwiazdora polskiego showbiznesu spotkał się z wielkim entuzjazmem wśród internautów. Prezenter telewizyjny śpiewa w jednej zwrotce o swoim "wiecznie młodym wyglądzie".

– Z każdy rokiem trochę młodszy, chyba musisz mi to przyznać. (...) Jeśli chodzi o ten konkurs, no to ze mną szans nie macie. Rap teściowa ogląda mnie każdej nocy na Polsacie. Biorę po 200 złotych z waszych kont i słucham państwa. Jeśli bierzesz polski rap na serio, to chyba są kłamstwa. W telewizji na mikrofon zobacz jak luźno tu latam. Nauczyłem Matę jak wykonać dookoła świata (...) Każdy myśli, że boomer, a ja serio kumam fazkę. O cholera, czy to Freddy Fazbear (red. - animatronik z gry "Five Nights at Freddy's") – rapuje na nagraniu Krzysztof Ibisz.

"Doczekałam się czasów, w których Szymon Hołownia może wyłączyć mikrofon Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale że Pan Krzysiek będzie rapować?!"; "Młody, masz talent, rób, co robisz, całe życie przed tobą"; "Krzysztof zjadł polską rap scenę"; "Wyszło sztosowo" – komentują użytkownicy TikToka.

Przypomnijmy, że Krzysztof Ibisz zaczynał w Telewizji Polskiej. Następnie miał krótki "romans" z TVN-em. Ostatecznie w 2000 roku podjął współpracę z Polsatem i tak od ponad 20 lat można go oglądać na antenie stacji. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce.

Wielu doskonale pamięta go z roli prowadzącego w takich programach, jak: "Awantura o kasę", "Jak oni śpiewają" czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ma także swój talk-show "Demakijaż" na antenie Polsat Café, do którego zaprasza rozmaite osobowości świata show-biznesu.

