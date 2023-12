Znów kontrowersje wokół nowego posła Lewicy. Litewka pod lupą dziennikarzy

Łukasz Litewka jest sejmowym nowicjuszem. To nie oznacza jednak, że oświadczenie majątkowe przedstawia pierwszy raz. Musiał to już robić jako sosnowiecki radny miejski. Mimo doświadczenia w tej kwestii informacje, które pojawiły się w sejmowym dokumencie, okazały się skrajnie odbiegać od rzeczywistości.

Oświadczenie majątkowe Łukasza Litewki pod lupą dziennikarzy. Wielki błąd Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Łukasz Litewka wskazał, że zarabia 9935 złotych. Taka informacja pojawiła się w oświadczeniu majątkowym. Kwota określa jednak nie jego roczne, lecz miesięczne dochody, a właśnie kwoty za rok były oczekiwanymi przez Kancelarię Sejmu.

Jako pierwsi nieprawidłowości dopatrzyli się dziennikarze Wirtualnej Polski. To oni wytknęli Litewce relatywnie niską jak na rok kwotę i zapytali, czy ta z pewnością jest właściwa. Polityk ze skruchą przyznał, że nie.

"Zwróciliśmy mu uwagę, że chodzi nie o pojedynczy miesiąc, a o cały dochód za 2022 rok. Po tym poseł-debiutant przyznał, że popełnił błąd i zapowiedział złożenie korekty w Kancelarii Sejmu. Dziennikarzowi WP podziękował za 'czujność'" – czytamy w portalu.

Gdzie pracuje Łukasz Litewka i ile zarobił?

Jak wynika z oświadczenia Łukasza Litewki, najwięcej, bo 4450 zł zarabia jako starszy specjalista ds. marketingu Zakładów Oczyszczania Miasta w Mysłowicach. Jako radny Rady Miejskiej w Sosnowcu uzyskuje miesięcznie 3985 zł. Pracuje też w charakterze specjalisty ds. marketingu w szpitalu w Mysłowicach, gdzie zarabia 1500 zł.

Do tego dochodzą oszczędności w kwocie 30 tysięcy złotych, ale też zobowiązania. 34-letni polityk ma kredyt wysokości 360 tys. złotych.

Jak wynika z zapowiedzi posła, oświadczenie zostanie skorygowane, ale to nie zmienia faktu, że dla Lewicy, która na sztandarach niesie transparentność w tego typu kwestiach, to wizerunkowy cios. Na dodatek kolejny, który zadaje partii Litewka. Niedawno okazał się bowiem przeciwnikiem aborcji.

Litewka z Lewicy... przeciwnikiem aborcji

Prawo do "bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia bez podawania powodów", to jeden z flagowych postulatów Lewicy, z którym partia szła do minionych wyborów. To właśnie temu ma sprzeciwiać się lewicowy poseł.

Jak informowaliśmy w naTemat, Litewka został zapytany o to, co myśli naTemat postulatu ws. aborcji. "Tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład wtedy, gdy (ciąża - red.) zagraża życiu i zdrowiu kobiet. Przyszłe mamy nie mogą obawiać się zachodzenia w ciążę" – powiedział w wywiadzie.

Warto podkreślić, że mimo kontrowersyjnych jak na lewicowego działacza poglądów, Litewka ma za sobą ogromną rzeszę fanów.

Jak podawaliśmy w naTemat, 34-letni radny Sosnowca w swoim okręgu wyborczym pokonał Włodzimierza Czarzastego i zdobył prawie dwa razy więcej głosów.

Litewka prowadził tzw. psią kampanię, a więc w materiałach wyborczych prezentował zwierzęta czekające na adopcję w lokalnych schroniskach. Wspierał także szereg akcji charytatywnych.