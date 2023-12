"Kevin sam w domu" to dla wielu ludzi już świąteczna tradycja. Mimo że kultowy film z Macaulayem Culkinem jest dostępny na VOD, niektórzy wolą obejrzeć go w telewizji – jak za dawnych lat. Kiedy obejrzymy go na Polsacie w tym roku?





Bez "Kevina samego w domu" nie ma świąt. Wiemy, kiedy obejrzymy go w TV w tym roku

Ola Gersz

