Córka Ciechowskiego walczy o spadek po muzyku z jego żoną. "Była moją ukochaną macochą"

Weronika Ciechowska walczy w sądzie o spadek po ojcu, zmarłym w 2001 słynnym liderze Republiki Grzegorzu Ciechowskim. Jako nastolatka zawarła z jego żoną, a swoją macochą Anną Skrobiszewską ugodę, która okazała się dla niej niekorzystna. Jak utrzymuje, jej tata "nie chciałby, abym była tą jedyną, która nie ma do niczego praw".

Po lewej: Weronika Ciechowska w 2011 roku. Po prawej: Anna Skrobiszewska w 2022 roku Fot. VIPHOTO/East News // Lukasz Kalinowski/East News

Weronika Ciechowska to jedyna córka Grzegorza Ciechowskiego z jego związku z Małgorzatą Potocką. Po rozstaniu z aktorką lider kultowej Republiki związał się z Anną Wędrowską (dziś: Skrobiszewską), z którą doczekał się jeszcze trójki dzieci: Heleny, Brunona i Józefiny (urodziła się już po jego śmierci). Żona aktora często opiekowała się jego najstarszym dzieckiem, miała z Weroniką bardzo dobre relacje.

Ciechowski zmarł 22 grudnia 2001 roku po nagłej operacji tętniaka serca, a 36-letnia Weronika i Anna dziś już sobą nie rozmawiają. W rozmowie z PAP w sierpniu Skrobiszewska przyznała, że "przez lat tak się wszystko poturbowało, że w tej chwili nie mają kontaktu".

Weronika Ciechowska walczy o spadek po ojcu Grzegorzu Ciechowskim z jego żoną

Chodzi o spadek po aktorze, o czym Ciechowska opowiedziała w rozmowie z Wiktorem Krajewskim we "Wprost". W całości zarządza nim bowiem Skrobiszewska. Według Weroniki Ciechowskiej, jej obecny mąż Wojciech Skrobiszewski "był i nadal jest głównym agresorem w całej sprawie spadkowej".

– Anna była moją ukochaną macochą. Łączyła nas bardzo serdeczna i bliska więź, bo nasz kontakt był częsty, uczestniczyłyśmy aktywnie w naszych życiach – wyjawiła córka Grzegorza Ciechowskiego, która dziś mieszka w USA wraz z mężem i dwoma synami.

Po śmierci muzyka, gdy Weronika skończyła 18 lat w 2005 roku, kobiety zawarły w sądzie ugodę. – (...) Gdy dostałam wezwanie do sądu na rozprawę, wiedziałam, że sprawa, która się odbędzie dotyczy ugody, że w sądzie spotkam Annę. Sądziłam, że wszystko rozegra się tak, jak powinno się to rozegrać. To była przecież Anna, nie mój wróg – opowiadała.

Mimo że miała dostać 50 tysięcy złotych zachówku, Anna Skrobiszewska wypłaciła Weronice o 10 tysięcy mniej. – Anna tłumaczyła się, że ma dzieci, nie ma pieniędzy, więc zapłaci mi w dwóch ratach. Nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. Zgodziłam się na jej prośbę. Dla mnie nasze spotkanie w sądzie było nieprzyjemne ze względu na całą towarzyszącą temu aurę. Byłam wtedy święcie przekonana, że nie mam się o co martwić, bo Anna jest moją rodziną i gdy sytuacja będzie wymagać pomocy, zawsze mi pomoże – mówiła Ciechowska we "Wprost".

Kobieta przyznała, że ze względu na młody wiek ta suma wydawała jej się wysoka. –Wydawało mi się, że nie będę w stanie jej wydać, dlatego nie kwestionowałam tej kwoty. Wydawało mi się, że pieniądze starczą mi na bardzo długo. Przypomnę raz jeszcze: miałam 18 lat – dodaje.

Po latach Ciechowska zorientowała się jednak, że należy jej się więcej, w tym 12,5 proc. tantiem z utworów jej ojca. Postanowiła więc zawalczyć o spadek, w czym ma wspierać ją jej matka, Małgorzata Potocka. – Jest zła na siebie, że pozwoliła mi odpuścić lata temu. (...) Dziś uważa, że sytuacja, do której doszło jest niezwykle smutna. Nie chciałaby, żebym przechodziła przez to wszystko – przyznała córka muzyka.

Weronika Ciechowska i Anna Skrobiszewska dzisiaj już ze sobą nie rozmawiają

Weronika Ciechowska twierdzi, że relacja z macochą pogorszyła się, a wręcz zakończyła w 2013 roku po wydaniu książki Potockiej "Obywatel i Małgorzata" o jej związku z Ciechowskim. Nie zabrakło w niej gorzkich słów o końcu związku jej rodziców: muzyk rozstał się z aktorką po dziewięciu latach w 1994 roku i odszedł do Skrobiszewskiej, z którą wziął ślub chwilę później.

Wdowa po liderze Republiki miała wtedy zerwać kontakt ze swoją pasierbicą. – Ja to zaakceptowałam, bo nie miałam innego wyjścia. Tylko nie stało się to w kilka dni. Sytuacja była niezwykle ciężka i zajęło mi kilka lat, żeby uporać się z kolejną stratą w moim życiu – wyjawiła we "Wprost" Ciechowska.

– Poza tym nie zapominajmy, że jest jeszcze moje rodzeństwo, z którym byłam bardzo blisko i darzę ich ogromną miłością, mimo że dziś nie mamy ze sobą kontaktu. Wiem, że są, mają swoje życia i chyba muszę pogodzić się z tym, że nie jesteśmy obecni w swoich – dodała.

Na pytanie, dlaczego Ciechowska walczy o pieniądze po ojcu, odparła, że zastanawia się, czy "tata chciałby, żeby była wydziedziczona z praw do majątku po nim".

– Wszystkie swoje dzieci kochał tak samo i wiem, że nie chciałby, abym była tą jedyną, która nie ma do niczego praw. Nigdy wcześniej do głowy nie przyszło mi, że będę musiała walczyć z Anną w sądzie o rzeczy, które mi się zwyczajnie należą – podsumowała.