Rydzyk wściekł się na Kaczyńskiego. Wszystko przez jedną ustawę

Alan Wysocki

M edia Tadeusza Rydzyka krytykują Prawo i Sprawiedliwość za poparcie dla ustawy zakładającej refundację in vitro. "Pojawia się w tym miejscu pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zaczyna dryfować" – czytamy. Prasa redemptorysty wściekła się do tego stopnia, że do komentowania projektu zaprosili Bogdana Chazana.