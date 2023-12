Polska wciąż nie wywalczyła awansu do Mistrzostw Europy. Dopiero w marcu zagramy w barażach, które rozstrzygną nasze losy. W Hamburgu odbyły się jednak losowania rywali w poszczególnych grupach. Biało-Czerwoni znaleźli się w grupie D. Nasi potencjalni rywale to mocne reprezentacje.

Fot. Piotr Dziurman / Reporter / East News

Holandia, Austria i Francja – to potencjalni rywale Polski w grupie D na Euro 2024. Wciąż czekają nas jednak baraże, które zagramy 21 marca. Pierwszy pojedynek stoczymy z Estonią. Następny z Walią lub Finlandią.

Oto efekty losowania eliminacji na Euro 2024.

Grupa A: Niemcy, Węgry, Szkocja, Szwajcaria

Grupa B: Hiszpania, Albania, Chorwacja, Włochy

Grupa C: Anglia, Dania, Słowenia, Serbia

Grupa D: Francja, Austria, Holandia, Polska/Estonia/Walia/Finlandia

Grupa E: Belgia, Rumunia, Słowacja, Izrael/Bośnia i Hercegowina/Ukraina/Islandia

Grupa F: Portugalia, Turcja, Czechy, Gruzja/Grecja/Kazachstan/Luksemburg

Wszystko wskazuje na to, że "grupą śmierci" jest Grupa B.

Czy Polska ma szanse na grę na Euro 2024? Estonia (118 miejsce) oraz Finlandia (62 miejsce) są drużynami niżej rozstawionymi w rankingu FIFA niż Polska (31 miejsce). Kadrę Michała Probierza wyprzedza natomiast Walia (28 miejsce).

Taki układ daje jednak realną szansę Polsce na awans do ME, ale podobnie mówiono przed startem eliminacji, kiedy poznaliśmy skład grupy E.

PZPN o losowaniu na Euro 2024. "Nie ma co snuć scenariuszy na czerwiec"

W rozmowie z serwisem "Meczyki" rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski krótko skomentował efekty losowania.

– Najpierw musimy wygrać najbliższy mecz z Estonią i nie ma co snuć scenariuszy na czerwiec, bo przed nami dwa mecze i jak ich nie wygramy, to te scenariusze możemy do śmieci wyrzucić. Spokojnie i z pokorą. Te eliminacje nas nauczyły, że trzeba być skoncentrowanym na każdym meczu – powiedział.

– Jak weźmiemy łączny bilans, to wygląda to tak, że wygraliśmy tylko raz, z Austrią w Wiedniu, a do tego remis u siebie z Austrią, remis na wyjeździe z Holandią, trzy porażki z Holandią i porażka z Francją. Jeżeli więc chcemy się bawić w przyszłościowe dywagacje, to widać, że są to bardzo trudne drużyny – dodał.

Przypomnijmy, że gospodarzami Euro 2024 będą Niemcy, którzy zainicjują turniej 14 czerwca, mierząc się z reprezentacją Szkocji.

Mecze będą rozgrywane łącznie na 10 stadionach między innymi w Lipsku, Hamburgu, Gelsenkirchen, Dortmundzie, Stuttgarcie, Frankfurcie nad Menem, Kolonii i Duesseldorfie.

Łącznie turniej będzie gościł na 10 stadionach. Także oraz w Berlinie. To właśnie na Stadionie Olimpijskim w niemieckiej stolicy 14 lipca zostanie rozegrany wielki finał Euro 2024.

Wielki finał zostanie rozegrany 14 lipca na Stadionie Olimpijskim.