W okolicach nadmorskiego miasteczka Melaque w Meksyku doszło do tragedii. Młoda kobieta, która pływała z córką została zaatakowana przez rekina.

Do ataku doszło niedaleko plaży w Melaque w Meksyku Fot. East News

Jak informuje CBS, Rafael Araiza, szef lokalnego biura obrony cywilnej, powiedział, że do ataku doszło w sobotę (2.12) niedaleko plaży w Melaque, na zachód od portu morskiego Manzanillo. Miasto położone jest w zachodnim stanie Jalisco, obok bardziej znanego miasteczka plażowego Barra de Navidad.

Według informacji przekazanych przez władze, 26-letnia kobieta płynęła ze swoją pięcioletnią córką w stronę wodnego placu zabaw znajdującego się około 25 metrów od brzegu. Ofiara próbowała podnieść swoje dziecko na pływającą platformę, gdy zaatakował ją rekin.

Kobieta doznała rozległej rany nogi w okolicy biodra. Pomimo szybkiej reakcji ratowników kobieta zmarła w wyniku utraty krwi. Była mieszkanką pobliskiego miasteczka. Po incydencie plaże w Melaque i Barra de Navidad zostały zamknięte.

Ataki rekinów w Meksyku są stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Wcześniej taki przypadek miał miejsce w 2019 roku. Wówczas nurek z USA przeżył ugryzienie rekina w przedramię w zatoce Magdalena u wybrzeży Baja California Sur.

Nieświadomie pływają z rekinami

"Prawda jest taka, że kiedy jesteś w wodzie, w zdrowym ekosystemie morskim, to często nigdy nie jesteś dalej niż 300 metrów od rekina" – powiedział Jeff Corwin, amerykański biolog i działacz na rzecz ochrony dzikiej przyrody w rozmowie CBS News na początku tego roku. "Często mamy do czynienia z tymi gatunkami, nawet o tym nie wiedząc".

Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) podaje, że rekiny w rzeczywistości nie są niebezpieczne dla ludzi, zauważając, że tylko kilkanaście z ponad 300 gatunków tych stworzeń brało udział w atakach z udziałem ludzi.

"Jest bardzo mało prawdopodobne, aby pływacy i surferzy zostali ugryzieni przez rekiny lub nawet spotkali je" – powiedziała CBS News Lauren Gaches, dyrektor ds. spraw publicznych w NOAA Fisheries.

Według danych Uniwersytetu Florydy w 2022 r. na całym świecie odnotowano 57 niesprowokowanych ataków, czyli znacznie mniej niż wynosi średnia z ostatnich 10 lat wynosząca 74 podobne przypadki rocznie.

Rekiny możemy spotkać nawet w Bałtyku

Niedawno internet obiegło nagranie z kołobrzeskiego wybrzeża, na którym możemy zobaczyć płetwę wyglądającą, jak ta, którą możemy spotkać na grzbiecie rekina. Okazuje się, że nawet w Bałtyku nie jest to nic nadzwyczajnego.

"Życie tutaj jest dla nich niekorzystne i mimo że mają narząd, który pozwala im na dostosowywanie się do zmian zasolenia, to to, które mamy w polskiej części Bałtyku, jest po prostu za niskie i zużyłyby za dużo energii na przystosowanie, więc nie starczyłoby im jej na zdobywanie pokarmu czy też rozmnażanie" – informują naukowcy z Akwarium Gdynia w rozmowie z portalem gdynia.pl.

Co ciekawe, w naszym morzu żyją aż trzy gatunki rekinów: rekinek psi, koleń pospolity i lamna śledziowa.

