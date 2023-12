Hołownia zapowiada ważne zmiany w Sejmie. Mają pomóc Tuskowi zostać premierem

W środę Sejm wznowi obrady. Z tego powodu we wtorek marszałek Szymon Hołownia poinformował media, czego Polacy mogą się spodziewać podczas tego posiedzenia. Posłowie, jak zapowiedział marszałek, pochylą się najpewniej nad kwestią regulaminu Sejmu. To krok ws. łatwiejszego przegłosowania kandydatury lidera PO Donalda Tuska na nowego premiera w tzw. drugim kroku.

Hołownia zapowiada nowy Sejm. Jedna zmiana jest dla Tuska. Fot. Piotr Molecki/East News

– Dzisiaj będziemy też procedować na prezydium, a jutro – mam nadzieję – na Sejmie projekt zmiany regulaminu Sejmu związaną z głosowaniem nad premierem w drugim kroku – mówił dziennikarzom marszałek Szymon Hołownia.

Hołownia o kolejnych obrad Sejmu

Jak podkreślił, "w myśl obecnie obowiązujących przepisów premiera w XXI wieku wybieraliśmy tak, jak papieża w XIX wieku".

– Jeszcze tylko białego dymu brakuje w tym całym opisie albo czarnego. Przy pomocy kart imiennie podpisanych, wrzucanych do urny. Dzisiaj mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie bardzo precyzyjnie podać, kto, w jaki sposób za kim albo przeciwko komu zagłosował – tłumaczył.

I wskazał: – Żeby usprawnić ten proces, chcemy to raz na zawsze, nie tylko do tego drugiego kroku, ale do wszystkich drugich kroków, które miałyby zastosowanie w przyszłości, rzeczywistość sejmową zaadoptować.

Poruszył także temat komisji w tej kadencji. – Komisje śledcze są niezbędne. Ludzie mają prawo do poznania prawdy. Komisje powinny się skupić na nieuchronności rozliczeń, nie na teatralności działań. Jak najszybciej powinna zacząć działać przynajmniej jedna komisja – mówił mediom marszałek Sejmu. Izba niższa w tej kadencji chce powołać m.in. komisję ds. Pegasusa czy wyborów kopertowych.

Co dalej z mrożeniem cen energii? Hołownia zabrał głos

Dalej wspomniał o tym, że ustawa o mrożeniu cen energii nie została właściwie wytłumaczona. – Ustawa nie chciała nikogo wywłaszczać, ani budować wiatraków w parkach narodowych, a 300 metrów dotyczyło małych turbin – wskazał.

I dalej mówił: – Tematy mrożenia cen energii i uwolnienia energii z wiatru na lądzie zostaną rozdzielone. Tym pierwszym Sejm zajmie się natychmiast. Drugi też nie zostanie odpuszczony. Być może Sejm zajmie się tym w trybie projektu rządowego. Podkreślił również, że uwolnimy w Polsce energię z wiatru i atomu.

Nie zabrakło też tematyki społecznej, która dotyczy Sejmu. – Poprosiłem Jacka Cichockiego o wysłanie zapytania do klubów i kół parlamentarnych w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w trakcie posiedzeń. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Osobiście się na tę perspektywę cieszę. Chciałbym, żeby Sejm był miejscem przyjaznym – tłumaczył.

Szymon Hołownia poinformował również, że chciałby w tym roku zorganizować w Sejmie Wigilię dla osób w potrzebie. – (Sejm) to nie jest pałac na górze tylko dom nas wszystkich – zauważył.

Przekazał również, że "będziemy mieli tradycyjny opłatek, pewnie gdzieś w okolicach tego posiedzenia budżetowego – około 20 grudnia".

– Bardzo mi zależy na tym, oczywiście kto będzie chciał wziąć udział, ten po prostu weźmie udział, w takiej czy innej formule, ale chciałbym, żeby ta formuła była ekumeniczna, żeby jeżeli już mają być duchowni, to żeby byli przedstawiciele wszystkich wyznań, głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce, przedstawiciele wyznań protestanckich.