Billie Eilish wyoutowana? Oto 5 gwiazd, na których wymuszano ujawnienia swojej orientacji seksualnej

Z wypowiedzi wynika, że Billie Eilish nie chciała wcale robić coming outu. Po głośnej gali Hitmakers jedna z największych piosenkarek młodego pokolenia zarzuciła mediom, że ją wyoutowały. Outing w Hollywoodzie i zagranicznym showbiznesie jest powszechną praktyką. Na tyle powszechną, że lista gwiazd, którym odebrano decyzję o ujawnieniu własnej orientacji seksualnej, ciągnie się bez końca. Jedne z nich przypadkiem trafiły na okładki queerowych magazynów, drugie zaś błędnie oskarżano o queerbating.

Billie Eilish została wyoutowana? Oto czym jest outing

Jak pisaliśmy wcześniej, w sobotę (2 grudnia) w studiu Nya West w Hollywood odbyła się gala Hitmakers 2023 organizowana przez tygodnik rozrywkowy "Variety". W trakcie jednego z wywiadów na ściance Billie Eilish odniosła się do tematu swojej orientacji seksualnej, którą miała potwierdzić na łamach listopadowego wydania gazety.

Podczas imprezy w Los Angeles Eilish wyznała reporterce Tianie DeNicoli, że nie zamierzała wykonywać wielkiego gestu w postaci publicznego coming outu. – Nie, nie zrobiłam tego, bo zawsze myślałam: "Czy to nie jest oczywiste"? Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ludzie mogą tego nie widzieć – dodała 21-letnia gwiazda muzyki pop, a w jej głosie było słychać zakłopotanie.

Po zdobyciu nagrody w kategorii "filmowej piosenki roku" za utwór "What Was I Made For" do filmu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig ("Małe kobietki" i "Lady Bird"), młoda piosenkarka wstawiła na Instagram wpis, w którym zarzuciła mediom, że ją wyoutowały.

"Dziękuję za statuetkę i za wyoutowanie mnie na czerwonym dywanie o 11 rano. Zamiast mówić o czymś, co jest ważne... Lubię chłopców i dziewczyny. Zostawcie mnie w spokoju" – czytamy.

"Outing" ("wyoutowanie") oznacza sytuację, w której ktoś ujawnia orientację seksualną lub tożsamość płciową osoby LGBTQ+ bez jej zgody. Wiele osób nieheteronormatywnych i trans postrzega to zjawisko jako przejaw naruszania prywatności, a także odbierania komuś decyzyjności w sprawach osobistych. Większość uważa "wyoutowanie" za szkodliwy czyn, który niesie ze sobą ryzyko w postaci traumy.

Usilne namawianie kogoś do coming outu (wywieranie na kimś presji) też mieści się w ramach outingu.

Autorka hitów "bad guy" i "lovely" nie jest jedyną zagraniczną gwiazdą, która padła ofiarą outingu. Przedstawiamy listę artystów, którym odebrano możliwość zrobienia coming outu na własnych warunkach.

Gwiazdy, które zostały wyoutowane:

Ricky Martin

Parę dekad temu ludzie rzadko mówili otwarcie o seksualności (poza tą heteronormatywną). Ricky Martin unikał jak ognia pytań na temat swoich preferencji seksualnych. Niestety nie był przygotowany na spotkanie z Barbarą Walters, kontrowersyjną osobowością telewizyjną i pierwszą kobietą w USA prowadzącą wieczorny program informacyjny. W 2000 roku portorykański muzyk i autor hitu "Livin' La Vida Loca" udzielił wywiadu Walters na antenie stacji ABC. Dziennikarka naciskała na niego, by ujawnił swoją orientację. – Mógłbyś powstrzymać te wszystkie plotki. Wystarczy powiedzieć: "Tak, jestem gejem" lub "Nie, nie jestem" – zachęcała.

Po krótkiej wymianie zdań Martin powiedział prowadzącej, że nie ma ochoty odpowiadać na tego typu pytania. – Czy (red. te plotki) cię bolą? Jak sobie z nimi radzisz? – drążyła Walters. Od tamtej pory jeszcze głośniej omawiano w mediach orientację piosenkarza.

Artysta zrobił oficjalny coming out dziesięć lat po emisji niesławnego wywiadu. – Poczułem się wtedy znieważony, ponieważ nie byłem gotów na to, by się ujawniać. Byłem bardzo przestraszony – tak wspominał spotkanie z Walters w rozmowie z tygodnikiem "People".

Kit Connor

W 2022 roku oskarżenia o queerbaiting zmusiły 18-letniego wówczas aktora Kita Connora, odtwórcę roli Nicka Nelsona w serialu "Heartstopper", do zrobienia coming outu. Brytyjczyk wcielił się w postać ucznia odkrywającego swoją seksualność w adaptacji przyjaznego osobom LGBTQ+ komiksu autorstwa Alice Oseman. Rzekomi fani tytułu naciskali na niego, by "w końcu wyszedł z szafy". Connor niechętnie opublikował na Twitterze odpowiedź na zarzuty, w której w sposób zwięzły potwierdził, że jest biseksualny. "Jestem bi. Gratuluję, że zmusiliście 18-latka do tego, by się wyoutował. Sądzę, że część z was nie zrozumiała przesłania, jakie niesie ze sobą serial. Pa" – mogliśmy przeczytać w jego tweecie.

Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez, odtwórczyni Letty w serii "Szybcy i wściekli", jest bi. W 2007 roku, czyli sześć lat przed oficjalnym coming outem, amerykańska aktorka latynoskiego pochodzenia trafiła na okładkę magazynu dla lesbijek "Curve". Gazetę krytykowano później za próbę wyciągnięcia od hollywoodzkiej gwiazdy informacji o jej seksualności.

"Jeśli chodzi o pogłoski o moim ujawnieniu się, wydaje mi się, że magazyn 'Curve' próbował zdemaskować mnie na podstawie własnych podejrzeń. Nie czuję się obrażona. (...) Nie wiem, jaki był powód zrobienia takiej okładki. Nie zostałam o tym poinformowana" – napisała Rodriguez na swoim blogu.

Choć artykuł "Curve" nie zdradzał orientacji gwiazdy "Lost", internet szybko obiegła plotka o jej rzekomym coming oucie. – Przykro mi, że Michelle Rodriguez ma wrażenie, że ją przechytrzyliśmy – oświadczyła potem redaktor naczelna Curve, Diane Anderson-Minshall.

Lee Pace

Lee Pace, odtwórca roli Thranduila (ojca Legolasa z "Władcy Pierścieni") w "Hobbicie" Petera Jacksona, może pochwalić się paroma historiami związanymi z wyoutowaniem. Podobno najpierw został zdemaskowany przez kolegę z planu - ekranowego czarodzieja Gandalfa, czyli Iana McKellena. Kultowy aktor - po tym, jak oznajmił w wywiadzie z niemieckim tabloidem Brash.de, że nad "Hobbitem" pracowało wielu gejów - wymienił Pace'a z nazwiska.

Na tym jednak nie skończył się outing. W 2018 roku Brian Moylan z "W Magazine" przeprowadził wywiad z Pacem. Dziennikarz spytał się amerykańskiego aktora, czy identyfikuje się jako osoba nieheteronormatywna. – Umawiałem się z mężczyznami, umawiałem się z kobietami. Nie wiem, dlaczego kogokolwiek to obchodzi. Jestem aktorem i gram role. Szczerze mówiąc, nie wiem, co powiedzieć. Twoje pytanie jest dla mnie natrętne – ocenił.

Moylan już wcześniej miał na swoim koncie czyjeś wyoutowanie. W 2009 roku opublikował na blogu Gawker artykuł zatytułowany "Anderson Cooper is a Giant Homosexual and Everyone Knows It".

Rebel Wilson

Rebel Wilson potwierdziła w czerwcu 2022 roku, że spotyka się z projektantką mody oraz założycielką marki modowej Lemon Ve Limon, Ramoną Agrumą. Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, gwiazda filmów "Druhny" i "Pitch Perfect" nie chciała się ujawniać, ale została do tego zmuszona.

Dziennikarz Andrew Hornery przyznał w sobotnim felietonie (dzień po zdjęciu na Instagramie), że "Sydney Morning Herald" wiedziało wcześniej o nowej partnerce Rebel Wilson. Australijska gazeta wysłała do niej prośbę o komentarz, dając jej dwa dni na odpowiedź.

Na dziennik spłynęła zasłużona - zdaniem internautów - krytyka. Wilson wolała, by ta informacja wyszła od niej, co jest oczywiście zrozumiałe. "Herald" z początku zaprzeczał, by zmusił aktorkę do coming outu. Redaktor Bevan Shields oznajmił, że gwieździe zadawano mało skomplikowane pytania, które padłyby także, gdyby rozmówczyni spotykała się z mężczyzną.

"To była trudna sytuacja, ale starałam się przejść przez nią z gracją" – w taki sposób Wilson skomentowała całe zamieszanie. Hornery przeprosił i napisał, że zadanie tych pytań "nigdy nie miało być groźbą", by Wilson wyjawiła swoją seksualność.

